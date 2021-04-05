Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı

Son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında yer alan Afra Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, "Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Tek gelirim oyunculuktu. Bu beni duygusal olarak daha güçlü bir insan haline getirdi diyebilirim. Bazı şeyleri erken yaşamak aslında kişisel gelişim için daha iyi oluyor. Erken olgunlaşıyorsun, olaylara farklı gözden bakıyorsun" ifadelerini kullandı.

05.04.2021 - 11:07

Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 1
Son dönemde Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen dizilerinde rol alan Afra Saraçoğlu All dergisine konuştu. İşte şu sıralar Yeşilçam dizisinin heyecanını yaşayan Saraçoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

"Aktif bir şekilde dans ediyorum. Dansa fena sardım. Bir de snowboard yapmaya başladım. Ama pandemi olduğu için bu kış snowboard yapmaya gidemedim."


Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 2
"Ben işimi büyük bir özveriyle yapıyorum. Yaptıkça olgunlaşıyorum, sindiriyorum, kabulleniyorum. Farkındalığım artıyor."


Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 3
"Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Tek gelirim oyunculuktu. Bu beni duygusal olarak daha güçlü bir insan haline getirdi diyebilirim."

"Bazı şeyleri erken yaşamak aslında kişisel gelişim için daha iyi oluyor. Erken olgunlaşıyorsun, olaylara farklı gözden bakıyorsun."

Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 4
"Ben özeleştiri yapmadan duramıyorum. Artık tamamım, her şeyimle müthiş, başarılı bir oyuncuyum dersem, atın beni denizlere."


Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 5
"Tam olarak ne istediğimi dürüst olmak gerekirse ben de bilmiyorum. Bakalım hayat neler çıkartacak karşıma. Akışına bırakıyorum."
Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 6
İşte Saraçoğlu'nun Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...
Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 7
Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 8
Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 9
Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 10
Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - 11

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