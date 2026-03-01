"Ağa çorbası" deniyor. Bitki doğadan toplanıyor, ekşisi kavanozda saklanıyor

Hem evlerde hem de Kastamonu ve Pınarbaşı ilçesindeki restoranlarda hazırlanan çorba, Türk Patent ve Marka Kurumunca "Pınarbaşı Kara Çorba" adıyla 2017 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

Çorbanın tarifini AA muhabirine anlatan ev hanımı Sinem Güngör, kara çorbanın bölgede yaygın olarak tüketildiğini söyledi.

Çorbanın "Ağa çorbası" olarak da adlandırıldığını belirten Güngör, "Çorbanın ham maddesi olan kızamık ekşisinin yapılması çok meşakkatlidir. O nedenle eskiden ağır misafirlere ve ağalara yapılan bir çorbaydı." dedi.