Ağlamak oruç bozar mı? Diyanet'e göre ağlamak orucu bozar mı?

AĞLAMAK ORUCU ETKİLER Mİ?

Ağlamak orucu doğrudan etkilemez. Oruçlu iken yapılmaması gereken fiiller bellidir ve ağlamak bunların arasında yer almaz. Bu nedenle, gözyaşı dökmek, üzüntü yaşamak, sevinç gözyaşı dökmek gibi haller orucun bütünlüğünü zedelemez. İslam hukuku, orucu bozan durumları net bir biçimde tanımlamıştır: Bunlar yeme, içme ve cinsel ilişki gibi dışarıdan bedene bir şey alma veya haram kabul edilen fiillerdir. Dolayısıyla, ağlamak herhangi bir haram fiil olmadığı için orucun kabulüne veya manevi değerine zarar vermez. Bu davranış, normal insani bir tepki kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığının görüşüne göre de ağlamak, oruçlunun ibadetine bir zarar vermeden devam etmesine olanak tanır.



DİYANET’E GÖRE AĞLAMAK ORUCU BOZAR MI?

AĞLARKEN GÖZYAŞINI YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığına göre ağlamak orucu bozmaz. Bu kurum, orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında zaman zaman fetvalar ve açıklamalar yayımlar. Ağlamak, dışarıdan bir madde almayı içermediği için orucun hükmünü değiştirmez. Diyanet’in yayınladığı listede ağlamayla ilgili herhangi bir kural bulunmadığı gibi, aksine gözyaşı dökmenin orucu etkilemediği belirtilir. Oruç esnasında bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişki gibi davranışlar oruç bütünlüğünü bozarken, ağlamak bu tanımlamanın dışında kalır. Bu sebeple Diyanet, ağlayan kişinin orucunu sürdürmesini ve bu konuda endişe etmemesini söyler. Buna dair açıklamalar, kurumun bilgilendirme metinlerinde açıkça yer alır.İstemsiz şekilde boğaza giden birkaç damla gözyaşı orucu bozmaz. Kişi ağlarken çoğu zaman gözyaşları yanağından süzülür ve bilinçli bir yutma fiili gerçekleşmez. Ancak fıkıh kaynaklarında, çok fazla gözyaşının ağız içinde birikerek bilerek yutulması durumunda orucun bozulabileceği not edilir. Bu, olağanüstü bir senaryo olarak değerlendirilir ve genellikle gerçek hayatta karşılaşılması zordur. Küçük miktarda, istemsiz damlaların yutulması oruca zarar vermez. Her durumda, oruç bozuldu zannedip yeme içmeye başlamak sakıncalıdır. İstemeden yutulan gözyaşı problem oluşturmaz ve oruç aynı şekilde devam eder. Kişi, mümkün olduğunca gözyaşını ağzına almamaya özen gösterirse rahat eder.