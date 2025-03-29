Ağrı bayram namazı saatleri 2025: Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet bayram namazı vakitleri

Ağrı bayram namazı saati 2025, İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazına saatler kala araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz vakitlerini duyurdu. Ramazan bayramı namazı, camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Her yaştan genç, yaşlı ve çocuk bayram çoşkusunu camilerde yaşayacak. Peki Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Ağrı bayram namazı saati…

Ağrı bayram namazı saatleri 2025: Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet bayram namazı vakitleri - 1

Ağrı’nın Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak gibi ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bayram namazı vakitlerine göre hareket edecek.  Türkiye’nin tüm illerinde camilerden ezan sesi yükselirken müslümanlar, camilerde bayramı karşılayacak.Bayram namazının camilerde cemaatle birlikte kılındıktan sonra ilk bayramlaşmalar yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için bayram namazı vakitlerini ayrıca duyurdu. Peki Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? 

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Ağrı bayram namazı saatleri 2025: Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet bayram namazı vakitleri - 2

AĞRI’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı namaz vakitleri tek tek duyuruldu. Ağrı’da bayram namazı saat 06.26’da kılınacak.

İstanbul'da bayram namazı sabah saat 07.22'de, Ankara'da bayram namazı saat 07.07'de ve İzmir'de bayram namazı sabah saat 07.30'da kılınacak.

Ağrı bayram namazı saatleri 2025: Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet bayram namazı vakitleri - 3

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİP?


Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

Ağrı bayram namazı saatleri 2025: Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet bayram namazı vakitleri - 4

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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