Ağrı bayram namazı saatleri 2025: Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? Diyanet bayram namazı vakitleri
Ağrı bayram namazı saati 2025, İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazına saatler kala araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz vakitlerini duyurdu. Ramazan bayramı namazı, camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Her yaştan genç, yaşlı ve çocuk bayram çoşkusunu camilerde yaşayacak. Peki Ağrı’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Ağrı bayram namazı saati…
Ağrı’nın Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak gibi ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bayram namazı vakitlerine göre hareket edecek. Türkiye’nin tüm illerinde camilerden ezan sesi yükselirken müslümanlar, camilerde bayramı karşılayacak.Bayram namazının camilerde cemaatle birlikte kılındıktan sonra ilk bayramlaşmalar yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için bayram namazı vakitlerini ayrıca duyurdu. Peki Ağrı’da bayram namazı saat kaçta?