Ağrı Dağı'nın zirvesinden indi, dağcı kıyafetiyle düğüne katıldı

Zirvedeyken arkadaşlarının akşam da sürecek düğün merasimlerine katılmaya karar verdiğini anlatan Başdinç, şunları kaydetti:



"Arkadaşlarımın mutlu günlerinde yanlarında olmak istediğim için ekibi zorladım. 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesinden aynı gün aşağı inmek zor. Gelin ve damat kulübümüzün üyesi, burada tanıştılar. Ben de onlara sürpriz yapmak istedim ve 8 saatlik bir yürüyüşün ardından Ağrı Dağı'ndan indik. Daha sonra araçlarla 3 saatte Van'a geldik. Dağcı kıyafetimle düğüne gittim. Unutulmaz bir an yaşadık. Gelemeyeceğimi düşünmüşlerdi. Attığım videonun ses kaydı hoparlörden verildiği esnada içeri girdim. Gelin ve damat beni karşılarında görünce şaşırdılar. Salonda hem mutluluk hem de heyecan vardı. Evliliğe adım atan arkadaşlarımıza unutulmaz bir gün yaşattığım için mutluyum."