Ağrı Dağı'nın zirvesinden indi, dağcı kıyafetiyle düğüne katıldı
Van'da 41 yaşındaki itfaiye eri Ferhat Başdinç, 8 saatte 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden inerek dağcı kıyafetiyle arkadaşlarının düğününe katıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 11 yıldır itfaiye eri olarak çalışan dağcı Başdinç, 7 yıldır Vadi Doğa Spor Kulübü bünyesinde tırmanış yapıyor.
13-15 Temmuz'da Türkiye Dağcılık Federasyonunun yıllık faaliyet programları kapsamında Ağrı Dağı zirvesine çıkan Başdinç, aynı tarihlerde ekip arkadaşlarının düğünü olduğunu öğrendi.