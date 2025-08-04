Ağzınız açık mı uyuyorsunuz? Bu hastalığın habercisi olabilir

Diş hekimi tarafından önerilen cihazlar hava yolunu açık tutarak horlama ve apne riskini azaltabilir.



Uzmanlar, ağızdan solunumun sadece bir uyku problemi olmadığını, ciddi sistemik sağlık sorunlarının işareti olabileceğini vurguluyor. Özellikle çocuklarda bu alışkanlığın fark edilmesi ve erken müdahale edilmesi büyük önem taşıyor.

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