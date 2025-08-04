Ağzınız açık mı uyuyorsunuz? Bu hastalığın habercisi olabilir
Burun tıkanıklığı, uyku apnesi ve yapısal sorunlar gibi nedenlerle gece ağız açık uyuyanlar, ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalabiliyor.
Sağlık uzmanları, gece ağız açık uyumanın sanıldığından çok daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle kronik ağızdan solunum; ağız kuruluğu, diş çürümesi, uyku kalitesinde düşüş ve daha ileri safhalarda kardiyovasküler hastalıklar gibi sistemik rahatsızlıkları tetikleyebiliyor.