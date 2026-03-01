Ahlat beyaz gelinliğini giydi. Tarih kokan bölgeye ilgi artıyor

Kar yağışıyla beraber beyaza bürünen tarihi kümbetlere ilgi giderek artıyor. Bölgeyi gezen Nurullah Baykar, "Dün akşamdan yağan kar yağışı Ahlat ilçemizdeki tüm tarihi eserlerimizde çok güzel bir görüntü oluşturdu" dedi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlardan Ahmet Yamlı, yoğun kar yağışı sonrası bölgeyi görmek için geldiklerini belirterek, "Çok güzel görüntüler oluştu. Bu anları fotoğrafladık. Bizler için güzel bir gün oldu" ifadelerine yer verdi.