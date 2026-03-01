Ahlat beyaz gelinliğini giydi. Tarih kokan bölgeye ilgi artıyor
01.03.2026 10:08
İHA
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından tarihi alanlar beyaza büründü.
DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK İSLAM MEZARLIĞI
Bitlis'te yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı kış aylarında etkileyici görüntülere sahip oldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki abidevi mezar taşları beyaza büründü. 210 dönümlük arazi dünyanın en büyük Türk-İslam mezalığı olarak biliniyor.
ZİYARETÇİLER HAYRAN KALDI
Ziyaretçiler Türk-İslam mezarlığının tarihi yapısının kar örtüsüyle buluşmasına hayran kaldı. Bu görüntüleri cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. İlçedeki Emir Bayındır Kümbeti ve Hasan Padişah Kümbeti başta olmak üzere tarihi Bayındır Köprüsü ve mağara evler de karla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Tarihi dokuyla kar manzarasının birleştiği alanlar, dron ile görüntülendi.
KAR YAĞIŞIYLA İLGİ ARTTI
Kar yağışıyla beraber beyaza bürünen tarihi kümbetlere ilgi giderek artıyor. Bölgeyi gezen Nurullah Baykar, "Dün akşamdan yağan kar yağışı Ahlat ilçemizdeki tüm tarihi eserlerimizde çok güzel bir görüntü oluşturdu" dedi.
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlardan Ahmet Yamlı, yoğun kar yağışı sonrası bölgeyi görmek için geldiklerini belirterek, "Çok güzel görüntüler oluştu. Bu anları fotoğrafladık. Bizler için güzel bir gün oldu" ifadelerine yer verdi.