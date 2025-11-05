Ahmet Gülhan son yolculuğuna uğurlandı: "Büyük bir ustaydı"

Oyuncu Şevket Altuğ, Gülhan'ın kendi nesillerinden çok kıymetli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu." diye konuştu.

Gülhan'dan en çok gırgır geçmeyi öğrendiğini söyleyen Altuğ, "Hayatı tatlılaştıran bir insandı. Yaşanabilir hale sokardı. Bardağın hep dolu tarafını görürdü. Boş tarafını görmezdi. Bu herkeste olmayan bir özellik." görüşünü paylaştı.

Gülhan'ın manevi kızı Habibe Güldalı ise çok üzgün olduklarını, 8 aydır çok mücadele verdiklerini, sanatçının kaldırıldığı hastanede kalp krizi ve nefes darlığı nedeniyle vefat ettiğini aktardı.

Ahmet Gülhan'ın 8 ay önce de eşini kaybettiğini dile getiren Güldalı, "Çok iyi bir insan, iyi bir oyuncu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi birkaç oyuncularından biriydi. Evladı olarak onunla gurur duyuyorduk. Çok üzgünüz." dedi.

Kültür, sanat ve sinema dünyasından çok sayıda seveninin katıldığı cenaze namazının ardından Gülhan'ın naaşı Küplüce Mezarlığı'na defnedildi.