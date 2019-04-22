Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis (Sıla ve Kural'dan ilk açıklamalar)
DHA
Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Sıla'nın avukatı yaptığı açıklamada "Mahkeme kasten yaralama ve hakaret suçlarından mahkum etti. Hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. Bu karar kesinleşince uyuşturucan almış olduğu 10 aylık cezayla birlikte hapse girecek" dedi. Adliye çıkışı konuşan Sıla ise "Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil. Herkesten cesur ve yürekli olmalarını istiyorum. Yargının adil olduğu kanaatindeyim" diye konuştu. Kural'ın avukatı, "Temyize gideceğiz. Ahmet Kural hiçbir şekilde hapis yatmayacak" dedi. Kural ise mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, "Geçmişte yaptığım bir hata burada karşıma çıkıyor. Hodri meydan ikimize de uyuşturucu testi yapılsın. Delillerimiz reddedildi. Bunun bir üst mahkemesi var daha bitmedi. Ceza falan yok bunu söyleyeyim" sözlerini dile getirdi.
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü.
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar.
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3Ahmet Kural'ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural'ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural'ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi.
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4Ahmet Kural'a son sözü soruldu. Kural'ın avukatları da "Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi. Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.
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Sıla'nın avukatı yaptığı açıklamada "Mahkeme kasten yaralama ve hakaret suçlarından mahkum etti. Hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. Bu karar kesinleşince uyuşturucan almış olduğu 10 aylık cezayla birlikte hapse girecek" dedi.
Adliye çıkışı konuşan Sıla ise "Mutluyum. Adalete teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Zor bir dönemdi. Bunun iddia olduğu söylendi, iftiralara uğradım. Ne kadar kuvvetli de olsanız, kolay değil sağlam kalmak. Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil. Herkesten cesur ve yürekli olmalarını istiyorum. Yargının adil olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
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Kural'ın avukatı, "Bütün delillerimiz reddedildi. Son anda çıkan bir tanığımız var. Sıla'nın evden sessizce çıktığını söyledi. Bu tanığı önerdik bu da reddedildi. Temyize gideceğiz. Ahmet Kural hiçbir şekilde hapis yatmayacak" dedi.
Kural ise mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, "Geçmişte yaptığım bir hata burada karşıma çıkıyor. Hodri meydan ikimize de uyuşturucu testi yapılsın. 18 saat sonra eğlence görüntüleri var. Delillerimiz reddedildi. Bunun bir üst mahkemesi var daha bitmedi. Ceza falan yok bunu söyleyeyim. Asıl kendisi hep kadınlara hem erkeklere fiziksel olarak şiddet uygulamayı çok sever" sözlerini dile getirdi.
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OLAYIN GEÇMİŞİ
Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu.
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Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.
İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti.
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9Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.