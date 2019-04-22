Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis (Sıla ve Kural'dan ilk açıklamalar)

Kural'ın avukatı, "Bütün delillerimiz reddedildi. Son anda çıkan bir tanığımız var. Sıla'nın evden sessizce çıktığını söyledi. Bu tanığı önerdik bu da reddedildi. Temyize gideceğiz. Ahmet Kural hiçbir şekilde hapis yatmayacak" dedi.

Kural ise mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, "Geçmişte yaptığım bir hata burada karşıma çıkıyor. Hodri meydan ikimize de uyuşturucu testi yapılsın. 18 saat sonra eğlence görüntüleri var. Delillerimiz reddedildi. Bunun bir üst mahkemesi var daha bitmedi. Ceza falan yok bunu söyleyeyim. Asıl kendisi hep kadınlara hem erkeklere fiziksel olarak şiddet uygulamayı çok sever" sözlerini dile getirdi.

AHMET KURAL CEZAEVİNE GİRER Mİ? (TIKLA İZLE)