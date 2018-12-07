Ahmet Kural'dan adliye sonrası ilk görüntü (Fermuar işareti)
Darp iddiasıyla adliyede verdiği ifadenin ardından Murat Cemcir ile birlikte ilk kez görüntülenen Ahmet Kural, "Çalışmaya devam, her şey yolunda" dedi. Sıla hakkında sorular üzerine ise Kural, eliyle fermuar çekme işareti yaptı.
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Son olarak Sıla'ya darp uyguladığı iddiasıyla adliyeye giderek ifade verdiği sırada görüntülenen Ahmet Kural, Levent'te objektiflere yansıdı.
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Birçok projede başrolde olduğu arkadaşı Murat Cemcir ile buluşan Kural, "İşler, güçler... Çalışmaya devam, her şey yolunda" demekle yetindi.
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Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Şiddet iddiasıyla gündemde olan Kural, Cemcir'in yeni ofisini ziyaret etti.
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Sıla ile sorular karşısında ise eliyle ağzına fermuar çekme işareti yapan Kural, sessizliğini korudu.
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Kural ile Cemcir'in yeni filmleri için çalışmaya başladığı iddia edildi.
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İkili son olarak Ailecek Şaşkınız filminde rol almış ve proje 4 milyonu aşkın bir seyirciye ulaşmıştı.