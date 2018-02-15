Ahmet Rıfat Şungar Vatanım Sensin'de Vecihi Hürkuş’u oynayacak (Dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizleri)
ntv.com.tr
Başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın yer aldığı Vatanım Sensin, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız hikayesi anlatıyor. O3 Medya imzalı Vatanım Sensin'in yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler oturuyor. Diziye son olarak Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu. İşte dizinin konusu, oyuncu kadrosu, karakter analizleri ve fotoğrafları...
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1Vatanım Sensin’in kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu. Rıfat Şungar, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’u canlandıracak.
Dizide, henüz 16 yaşında gönüllü olarak Balkan Harbi'ne katılan, pilot olarak ilk uçuşunu 20'sinde gerçekleştiren, Rusların elinde tutulduğu Nargin Adası'ndan yüzerek kurtulan ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu yapan İstiklal madalyalı Vecihi Hürkuş’un, Yakup’la gerçekleşecek didişmeli ancak eğlenceli dostluğu izlenecek.
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2Hare Sürel, başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in paylaştığı ‘Vatanım Sensin’e konuk oyuncu olarak katılıyor.
Poyraz Karayel'de hayat verdiği Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Sürel, dizide, ünlü yazar Halit Ziya Uşaklıgil’in akrabası olan kültürlü, Avrupa görmüş, istiklal yanlısı Latife Hanım’a hayat verecek.
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SÜRPRİZ AYRILIKVatanım Sensin'in 42. bölümünde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından olan Onur Saylak'ın canlandırdığı Tevfik karakteri, Cevdet (Halit Ergenç) tarafından öldürüldü. Onur Saylak, Vatanım Sensin'e son bölümde veda etmiş oldu.
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49 Kasım'da ikinci yeni sezonuyla izleyicyle buluşan Vatanım Sensin'in oyuncu kadrosuna Serhat Özcan, Ufuk Bayraktar, Berker Güven, Şükran Ovalı ve Levent Can katılmıştı.
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ALİNA BOZProjeye son olarak ise 'Paramparça' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Alina Boz yeni bölümde diziye dahil olacak ve bir bölüm konuk oyuncu olarak rol aldı.
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619 yaşındaki oyuncu dizide 'Rus Prensesi'ne hayat verdi.
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LEVENT CAN
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ŞÜKRAN OVALI
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9
UFUK BAYRAKTAR
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10
BERKER GÜVEN
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SERHAT ÖZCAN
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HALİT ERGENÇ (CEVDET)
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13
BERGÜZAR KOREL (AZİZE)
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14
PINAR DENİZ (YILDIZ)
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15
MİRAY DANER (HİLAL)
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16
ONUR SAYLAK (TEVFİK)
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17
BORAN KUZUM (LEON)
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18
OKAN YALABIK (CHARLES)
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SAADET IŞIL AKSOY (LUCY)
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20
CELİLE TOYON (HASİBE)
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SENAN KARA (VERONIKA)
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BAKİ DAVRAK (VASILI)
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KONUSU
Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını.
1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde...
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24Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır.
Görünür ve görünmez düşmanların gölgesinde, yolları tekrar kesişecek, hayatları bu kesişme yüzünden alt üst olacaktır. Zaferler ve mağlubiyetler görecekler, ayrılıklar ve kavuşmalar yaşayacaklar, umudun ve buhranın ateşiyle yanacak ve gerçek sevginin, gerçek vefanın, gerçek ihanetin ne olduğunu öğreneceklerdir. Cevdet ve Azize'nin hikayesi, küllerinden doğan yepyeni bir ülkenin kaderiyle bir yazılacaktır.
Vatanım Sensin ; Savaşın acımasız ortamında vazifeleri ve vicdanları arasına sıkışanların, aşklarını yine de yeşertmeye çalışanların, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız bir yolun hikayesidir bu...