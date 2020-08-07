Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Ahsen Eroğlu spora son derece meraklı biri ve küçük yaşlarından itibaren spor eğitimi aldı. Zaman içerisinde ailesinin yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatroya ilk adımını atan Eroğlu liseyi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazandı. Buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendini daha çok oyunculuğa yöneldi.