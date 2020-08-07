Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler

Ahsen Eroğlu, Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Menajerimi Ara dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu ve menajerlerin sinema sektöründeki hikayelerini konu alan dizi çok yakında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin genç yıldızlarından Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler...

ntv.com.tr 07.08.2020 - 09:18

Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 1

Ahsen Eroğlu çok yakında Menajerimi Ara dizisiyle beraber izleyiciyle buluşacak. 

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleme aldığı Menajerimi Ara dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektöründeki hikayelerini konu alıyor.

Dizinin başrollerinde ise Barış Falay, Canan Ergüder ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

 

Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 2

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Ahsen Eroğlu spora son derece meraklı biri ve küçük yaşlarından itibaren spor eğitimi aldı. Zaman içerisinde ailesinin yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatroya ilk adımını atan Eroğlu liseyi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazandı. Buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendini daha çok oyunculuğa yöneldi.

Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 3
Ahsen Eroğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alarak sektörde kendini gösterme yoluna girdi. Kısa zaman içinde profesyonel anlamdaki kariyerine ilk olarak Yedigün ve Tadım markalarına ait reklam filmlerinde oynayarak başlayan Eroğlu zaman içinde dizi yapımcıları tarafından da keşfedildi.
Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 4
2015 yılında, oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Aslı Tandoğan, Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde  Melek Hatun karakterine hayat verdi.
Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 5

Melek Hatun rolüyle çok sevilen Eroğlu sırasıyla Anne, Kızlarım İçin, Kuzgun ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol aldı.

Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 6
EĞİTİM

2012-2016
Ege Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Voleybol Antrenörlüğü Bölümü Lisans Bölüm Birinciliği
2016
Levent Aras Temel Oyunculuk Eğitimi
2016-2017
Ümit Çırak Oyuncu Koçluğu
2017-2018
Çetin Sarıkartal Oyuncu Koçluğu
Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 7
OYNADIĞI REKLAM FİLMLERİ

2015
Tadım Reklam Filmi
2015
Corendon Airlines Reklam Filmi
2016
Türk Telekom Reklam Filmi
2016
Yedigün Reklam Filmi
2017
Biskrem Reklam Filmi
Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 8
Eroğlu, oyunculuğun yanında dijital çizim ve tasarım çalışmalarını sürdürüyor.
Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 9
İşte Ahsen Eroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan bazıları...
Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 10
Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 11
Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler - 12

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