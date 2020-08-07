Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler

ntv.com.tr 07.08.2020 - 09:18
Ahsen Eroğlu çok yakında Menajerimi Ara dizisiyle beraber izleyiciyle buluşacak.
Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleme aldığı Menajerimi Ara dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektöründeki hikayelerini konu alıyor.
Dizinin başrollerinde ise Barış Falay, Canan Ergüder ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor.
27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Ahsen Eroğlu spora son derece meraklı biri ve küçük yaşlarından itibaren spor eğitimi aldı. Zaman içerisinde ailesinin yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatroya ilk adımını atan Eroğlu liseyi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazandı. Buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendini daha çok oyunculuğa yöneldi.
Melek Hatun rolüyle çok sevilen Eroğlu sırasıyla Anne, Kızlarım İçin, Kuzgun ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol aldı.