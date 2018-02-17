MERAL ÇETİNKAYA

Usta oyuncu Meral Çetinkaya da İstanbullu Gelin'in 3. yeni sezonuna katıldı.



73 yaşındaki oyuncu son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde rol almıştı.

Bu güne kadar görmeye alışık olduğumuz tarzının dışına çıkan Çetinkaya, Esma’nın yıllardır görüşmediği görümcesi Ülfet Kavaklı’yı canlandıracak. İstanbul Nişantaşı’nda yaşayan Kavaklı, tasarımları ile modanın önde gelen isimlerinden Pera Mağazalarının hem sahibi hem de yaratıcısı.



İstanbullu Gelin için imaj değiştiren Meral Çetinkaya için 10 kişilik kostüm ve aksesuar ekibi görev yaptı. Kıyafetlerde özel tasarım ürünleri tercih edilirken aksesuarlarda iddialı seçimler öne çıktı.

Kadroya dahil olan yeni isimleri ve çarpıcı yeni sezon hikayesi ile İstanbullu Gelin Eylül’de Star’da.