Ahu Tuğba'dan Meriç (Mahmut) Erkan açıklaması: Allah yolundaysa doğruyu söylesin

Bir dönem sevgili oldukları bilinen Meriç Erkan'ın adını ve yaşantısını değiştirmesinin ardından yaptığı açıklamalarda Ahu Tuğba'dan yanıt geldi. Tuğba, "Aşk yaşamadık, sevgili değildik. TV formatıydı her şey. Eğer gerçekten Allah yolundaysa doğruyu söyler" diye konuştu.

Haberler 12.02.2022 - 10:17

Ahu Tuğba'dan Meriç (Mahmut) Erkan açıklaması: Allah yolundaysa doğruyu söylesin - 1

Bir dönem Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak bilinen, ilginç dansları ve katıldığı izdivaç programlarıyla da adından söz ettiren Meriç Erkan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

MERİÇ ERKAN'IN RADİKAL DEĞİŞİMİ (TIKLA İZLE)

Ahu Tuğba'dan Meriç (Mahmut) Erkan açıklaması: Allah yolundaysa doğruyu söylesin - 2

Eski yaşantısına 'tövbe' ettiğini söyleyen Erkan, artık adının 'Mahmut' olduğunu açıkladı.


Ahu Tuğba'dan Meriç (Mahmut) Erkan açıklaması: Allah yolundaysa doğruyu söylesin - 3

Erkan'ın son görüntüsünün ardından geçmişte sevgili oldukları bilinen Ahu Tuğba da yeniden gündemde geldi. Gelişmelerin ardından Ahu Tuğba bir açıklama yaptı.


Ahu Tuğba'dan Meriç (Mahmut) Erkan açıklaması: Allah yolundaysa doğruyu söylesin - 4

Tuğba, Erkan için “Aşk yaşamadık, TV formatıydı her şey. Eğer gerçekten Allah yolundaysa doğruyu söyler” dedi.


Ahu Tuğba'dan Meriç (Mahmut) Erkan açıklaması: Allah yolundaysa doğruyu söylesin - 5

magazinsortie.com’a konuşan Tuğba sözlerine şöyle devam etti: “Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da. Sevgilim değildi"

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