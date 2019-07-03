Ahu Yağtu'nun festival isyanı

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu Ahu Yağtu, İzmir’deki Gençlik Karnavalı’nda sahilin çöp içinde bırakılmasına isyan etti.
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Ahu Yağtu, memleketi İzmir’deki Gençlik Karnavalı’nda sahilin çöp içinde bırakılmasına sosyal medyadan sitemde bulundu.
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İzmirli ünlü oyuncu paylaşımında "Festivalden geriye sadece tuvalet kokusu ve çöpler kaldı" ifadelerini kullandı.
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Eğlence sonrası sahildeki festival alanının kirletilmesine öfkelenen oyuncuya destek mesajları yağdı.
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Yağtu, 2012'de Cem Yılmaz ile evlenip 2013 ylında boşanmıştı.