Ahzab Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Ahzab Suresi meali ve tefsiri

AHZAB SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Ahzab suresi, Kur’an-ı Kerim’de genellikle 417. sayfada başlar ve yaklaşık 426. sayfaya kadar devam eder. Her basımda sayfa düzeni küçük farklılık gösterebilir. Fakat yaygın Mushaf baskılarında 417. sayfada başladığı görülür.



Bu sayfa numarası, standart Diyanet baskısının sıralamasına göre belirtilir. Sure 21. cüzün sonlarında başlar ve 22. cüzün ilk bölümlerinde biter. Bu nedenle yaklaşık on sayfalık bir yer tutar.



Kalın veya farklı boyutlardaki Mushaflarda ufak değişiklikler olsa bile, temel ölçü 417-426 arasında toplanır. Arama yaparken 21. cüzün ortalarından itibaren sureye rastlanır. Bilgi genelde bu şekilde kabul edilir.





AHZAB SURESİ KAÇ SAYFA?

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AHZAB SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Ahzab suresi, Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 9-10 sayfa kadar yer kaplar. Bu, kullanılan Mushaf’ın sayfa düzenine göre ufak değişiklik gösterebilir. Genellikle 15 satırlık satır düzeni esas alındığında, 417. sayfadan 426. sayfaya kadar devam ettiği görülür.Toplam 73 ayetten oluşan surenin uzunluğu, orta ölçekli uzun sureler arasında sayılabilecek seviyededir. Farklı baskılarda 8 veya 10 sayfa diye belirtilse de ana kabul 9-10 sayfadır. Hatim yapanlar için bu bilgi, cüz bölümleri arasında sureyi ayarlamaya yardımcı olur.Uzun olmasına rağmen okuması akıcıdır ve içeriği oldukça öğreticidir. Birkaç sayfalık bölümler halinde okumak isteyenler, sureyi etap etap tamamlayabilir. Böylece sure üzerine daha iyi düşünülebilir.Ahzab suresinin okunmasına dair birçok fazilet söylenir. Her gün 7 kere okumak, rızkın bereketlenmesi ve kısmetin açılması umuduyla tavsiye edilir. Kabir azabından korunmak konusunda da bazı rivayetler mevcuttur.Üzerinde özellikle durulan konu, suredeki salavat ayetinin, Peygamber’e selam getirme bilincini artırmasıdır. Bu bilinç, kişide peygamber sevgisini güçlendirir. Sureyi düzenli okuyanların manevi huzur bulacağına inanılır.Ailevi sorunlarda, zorluk yaşayan kimseler tarafından da okunur ve Allah’tan yardım niyaz edilir. Müslümanlar, surede anlatılan Hendek Savaşındaki dayanışmaya ve Allah’ın yardımına vurgu yaparak moral alırlar. İhlâs ve dua eşliğinde okunması önerilir.Ahzab suresi, 21. ve 22. cüzler arasında bölünmüş durumdadır. İlk ayetleri 21. cüzün son bölümünde yer alır. Kalan ayetleri ise 22. cüzün başlangıcında bulunmaktadır.Bu cüz geçişi, surede ayetleri okurken cüz değiştiğini gösterir. Genelde 21. cüzün son sayfalarında ahzab ayetleri başlar. 22. cüzle beraber surenin geri kalanı tamamlanır.Hatim okumalarında cüz paylaşımı yapılırken, Ahzab suresi ortadan bölünmeden okunabilir. İsteğe bağlı olarak, sure tek parça halinde okunarak cüzler arasında bağlantı sağlanır. Bu sayede sureyi kesintisiz anlamak kolaylaşır.