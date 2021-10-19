Aile Şerefi setinden nostalji: 45 yıl önce bugün (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 17:30
Işın Karaca:
Yaş 18.
İlk profesyonel sahnem...
Tam 28 yıl öncesi.... Şaka gibi geliyor.
28 yıl...
Tek gerçeğim şarkılarım...
İdare edin, bugün fena duygusalım..
Harbiye'de Gülizar Gazinosu'nda gerçekleşen ve sanat camiasından bir çok başarılı ismin katıldığı nişan töreninde Selami Şahin ve Didem Şahin'in nişan yüzüklerini Türk sanat müziğinin unutulmaz değerlerinden sanat güneşi Zeki Müren takmıştı.
32 senedir evlilikleri devam eden, üç çocuk sahibi usta sanatçı Selami Şahin ile eşi Didem Şahin'in 1985 senesinde gerçekleşen nişan töreninden yayınlanan fotoğrafları büyük ilgi topladı.