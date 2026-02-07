Ailesiyle kriz yaşayan Brooklyn Beckham’dan yeni karar. Eşi Nicola Peltz ile evlat edinme planı
07.02.2026 09:56
NTV - Haber Merkezi
Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham'ın ailesiyle yaşadığı gerginlik sonrası, eşi Nicola Peltz ile çocuk sahibi olmaya yönelik planları ortaya çıktı.
Victoria-David Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham, 2022 yılında Nicola Peltz ile dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Brooklyn Beckham, uzun süredir ailesiyle yaşadığı gerginlikle gündemden düşmüyor.
"AİLEMLE BARIŞMAK İSTEMİYORUM"
Haftalar önce anne ve babasını evliliğini mahvetmeye ve hayatını kontrol etmeye çalışmakla suçlayan Beckham, "Yıllardır sessiz kaldım ve bu meseleleri özel tutmak için her türlü çabayı gösterdim. Ailemle barışmak istemiyorum. Artık kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"TEK İSTEĞİMİZ HUZUR VE MUTLULUK"
Anne babası ve kardeşleriyle arasındaki bağı kopartan Brooklyn Beckham, açıklamasında "Eşim ve ben imaj, basın veya manipülasyonla şekillenen bir hayat istemiyoruz. Tek istediğimiz, kendimiz ve gelecekteki ailemiz için huzur, mahremiyet ve mutluluk" demişti.
BABASI İÇİN YAPTIĞI DÖVMEYİ KAPATTIRDI
Birkaç gün önce de kolunda bulunan ve babasına olan bağlılığının simgeleyen "Dad (Baba)" yazılı dövmeyi kapattırdığı ortaya çıkan Brooklyn Beckham'ın kendi ailesini kurmaya yönelik planları gündem oldu.
KENDİ AİLESİNİ KURMAK İSTİYOR
Brooklyn Beckham-Nicola Peltz çiftine yakın bir kaynak, çok sayıda çocuk sahibi olmak istediklerini ve bunlardan en az birinin biyolojik olarak kendi çocukları olmamasını arzuladıklarını belirtti.
EVLAT EDİNMEK İSTİYORLAR
Kaynak, konuyla ilgili "Bu, Nicola ve Brooklyn'in kesinlikle hemfikir olduğu bir konu. İkisi de bir sürü çocuk sahibi olmak istiyor ve en az birinin evlat edinilmesini arzuluyorlar" dedi.
Ünlü çiftin hayal bile edemeyecekleri ayrıcalıklı bir ortamdan geldiğinin farkında olduğunu ve bu imkanlara sahip olmayan bir bebek ya da çocuğa en iyi hayatı sunmak istediklerini de söyledi.
31 yaşındaki Nicola Peltz'in yeni filmindeki rolü için 40 kiloya kadar düştüğü söyleyen kaynak, bu nedenle de Peltz'in kendi çocuğunu taşımasının mümkün görünmediğini söyledi.
"BÜYÜK BİR AİLE İSTİYORUZ"
Öte yandan Nicola Peltz, 2022'de verdiği röportajda; Brooklyn Beckham'ın hemen çocuk sahibi olmak istediğini ancak kendisinin birkaç yıl beklemek istediğini açıklamıştı. Ünlü isim sözlerine; "Kesinlikle büyük bir aile istiyoruz. Onun üç kardeşi var, benim de yedi" diye devam etmişti.