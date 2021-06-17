Airbnb'den tecavüze uğrayan turiste 7 milyon dolar

Dünyanın dört bir yanında ev kiralama hizmeti veren Airbnb’nin New York’ta kiraladığı dairede tecavüze uğrayan turiste susması için 7 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

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17.06.2021 - 10:30

Avustralyalı bir kadın turist, ABD’nin New York kentinde arkadaşlarıyla Airbnb uygulaması üzerinden ev kiraladı. 29 yaşındaki turist ve arkadaşları evin anahtarını sokaktaki bir dükkandan teslim aldı.







Anahtarın kopyasını yaptıran ve kiracılar dışarıdayken eve girip banyoya saklanan dükkanın sahibi Junior Lee (24), gece yarısı arkadaşlarından önce eve dönen kadını bıçak zoruyla korkuttu ve tecavüz etti.







Bloomberg’ün haberine göre; 2015 yılında yaşanan olayı yönetmesi için de ABD eski başkanı Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Nick Shapiro tutuldu.







Airbnb, tecavüz mağduru kadına 7 milyon dolar sus payı ödedi.







2018 yılında Airbnb'den ev tutan ABD’li Carla Stefaniak, Kosta Rika’da cinayete kurban gitti. 2019 yılında ise California’da parti için tutulan evde beş kişi vurularak öldürüldü.

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