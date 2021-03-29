AJ Pritchard ile Abbie Quinnen çifti deney yaparken felaketi yaşadı
Televizyon yıldızı ve dansçı AJ Pritchard, meslektaşı sevgilisi Abbie Quinnen ile yaptıkları deney sonucu felaketi yaşadı. Yüzü ve vücudu yanan Abbie'ye deri nakli yapıldı.
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29.03.2021 - 12:20
İngiliz televizyon yıldızı ve dansçı AJ Pritchard ve sevgilisi Abbie Quinnen, bir deney yapmak istedi. İkili vazo yapılmak üzere bir şarap şişesinin ateş ve iple nasıl ikiye ayrıldığını göstermek için video çekmeye çalıştı.
Ancak çiftin denemesi başarısızlıkla sonuçlanınca Abbie'nin yüzü yandı. Pritchard ilk müdaheleyi yaparak ateşi söndürdükten sonra, kız arkadaşını hastaneye kaldırdı.
Abbie, ertesi gün Chelsea ve Westminster Hastanesi'nin uzman yanık birimine nakledilmeden önce yoğun bakıma alındı. Yüzü ve vücudunun farklı yerlerinde üçüncü derece yanık oluşan Abbie'ye deri nakli yapıldı.
Abbie, korkunç yangın kazasının ardından yüzündeki yanıkların boyutunu gözler önüne serdi. Abbie, yüzünün sağ tarafının çoğunu kaplayan yanıkları göstermek için ameliyatlarından önce çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Feci olaydan sonra Abbie, dehşet içinde titrediğini ve hayatının gözlerinin önünden geçtiğini aktardı.
Kız arkadaşının yaşadığı talihsiz olay karşısında büyük bir üzüntü yaşayan Pritchard ise bu süreçte sevgilisinin yemeği yedirme, kıyafetlerini değiştirme gibi bakımlarını üstlendi.
İşte ikilinin sosyal medyada öne çıkan diğer kareleri...
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