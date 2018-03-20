Ajda Pekkan: Beni taşıyacak erkek karşıma çıkmıyor
Ajda Pekkan konuk olduğu bir programda, "“Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" ifadelerini kullandı.
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Usta sanatçı Ajda Pekkan konuk olarak katıldığı Lifetime TV’nin 'Senin Mucizen' programında açıklamalarda bulundu.
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Çekimlerde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ajda Pekkan şu sözleri dile getirdi: "Evlilik nedir merak ediyordum, ilk evliliğimi Coşkun Sapmaz ile yaptım. Yanlış yaptığımı hemen anladım, o yüzden kısa kestim olayı"
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"Sonradan Ali Bars ile mantık izdivacı yapayım dedim. 6,5 yıl evli kaldım ve evliliğim süresince de çalışmadım”
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72 yaşındaki Pekkan, “Şu an hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor."
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"Güvenebileceğim bir erkek karşıma çıksa, her şeyi bırakır giderim.”