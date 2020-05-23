Ajda Pekkan: Yurt dışında yalnız bırakıldım

23.05.2020 - 10:12 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 10:14
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan; müziğe, sahneye, modaya yön veren, müzik dünyasının tartışmasız Süper Star'ı Ajda Pekkan hakkında merak edilenleri Sabah'tan Tuba Kalçık'a anlattı. İşte Pekkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Türkiye'de birçok kadına rol modelsiniz. Tüm yaşamınız bir mercek altında takip ediliyor ve örnek alınıyor. Bu durum size ne gibi sorumluluklar getiriyor?
Aslında tüm bunları devamlı düşünürsek biri bizi gözetliyor gibi bir durum ortaya çıkar ve rahat hareket edemezsiniz sanırım. Sizlerden gelen güzel dönüşler sayesinde tüm bunları duyuyorum ve biliyorum ama ben asla saçımın modeli veya rengi moda olsun diye yaşamıyorum. Veya giydiğim kıyafetler en şık seçilsin diye de kurgularım yok. Beğendiğim şeyleri giyiyorum. Bu saydığınız konular içerisinde her şey tamamen benim zevklerimle şekilleniyor. Sevenlerim de bunları zaman içinde öyle güzel benimsedi ki, Ajda Pekkan markasının ortaya çıkmasının hikayesi de böyle oldu. Bu durumun bazı sorumlulukları var elbet. Mesela önemli bir davet için en şık kombinasyonu yaparsınız doğal olarak değil mi? Ama evde, sporda veya işte daha rahat şeyler tercih edebilirsiniz. Ama Ajda Pekkan'ın bunu yapma lüksü yok. Bu sorumluluk onu her şartta şık görünmeye zorluyor. İşin bu kısmı işte biraz yorucu oluyor tabii...
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Dünyaya açılan ilk sanatçılarımızdan birisiniz. Zorluklar yaşadınız mı bu süreçte?
Tabii ki zorluklarla karşılaştım. Çünkü o yıllarda kendimizi gösterebilmek ve tanıtabilmek, şarkılarımızı dinletebilmek için şimdiki gibi dijital platformlar yoktu. Gerçekten hem ülkemi tanıtmak, hem de kariyerimi planlamak açısından çok çalıştım, çok emek sarf ettim.
Yurt dışında istediğiniz başarıyı yakalayabildiniz mi?
Daha iyi başarılar yakalayabilir miydim? Tabii ki, ama o dönemlerde hep tek başıma kaldım. Yanımda müzik sektöründen bana eşlik edecek kimse olamadı. Yalnız başıma mücadele etmek zorunda kaldım. Hep tek başıma savaştım bu yolculuk süresince, bu durum beni yordu. O yıllarda çok zor koşullarda çalıştım, ben sadece kendi müziğim için değil, ülkemi temsil etmek açısından da mücadele ediyordum. Ama şimdiki gibi yaptığınız çalışmaları internet üzerinden dünyanın her yerine paylaşabilme imkanı olsaydı tabii ki çok şey daha farklı olabilir, daha geniş geniş kitlelere ulaşabilirdi. Tokyo'dan Yunanistan'a, Almanya'dan İspanya'ya, Fransa'ya kadar dünyanın çok yerinde temsil ettim ülkemi, Olympia'da konser verdim. Bu özel günleri yaşadığım için kendi adıma ve ülkem adına çok gururluyum. O günlere dair dileğim de yurt dışında verdiğim konserlerin arşivlenip, yayınlanması.
Sosyal medyada son zamanlarda özellikle sanatçılara yönelik çok ağır eleştiriler oluyor...
Her toplumda, her ortamda eleştirinin olması son derece doğal, ancak eleştirinin dozu çok önemli. Saygı ve sevgiden uzak olduğu zaman kırıcı oluyor. Sanatçıların da insan olduğunu, hata yapabileceğini ya da sevenlerine hata gibi görünen durumlar içinde olabileceği gerçeğini de unutmamak gerekir. Açıkçası, kendi adıma zaman zaman bazı eleştirilere maruz kalmış olsam bile bunlar hiçbir zaman, çok şiddetli eleştiriler olmadı.
Müzikseverler ve hayranlarınızla ilk müzikal buluşma ne zaman olacak, bir planınız var mı?
Çok yakında... 30 Mayıs'ta canlı bir konserle, tüm Türkiye'nin evlerine konuk olacağız. Malum, pandemi süreci tüm dünyadaki insanlara dil, din, ırk, yaş ayırt etmeden zorlu bir dönem yaşattı ve hala daha yeni kurallarla normalleşme süreci devam ediyor. Bu süreçte birçok sektör gibi müzik-eğlence dünyası da büyük darbe aldı. Biz sanatçılar da sevenlerimizle buluşma fırsatı arar olduk. Cumhurbaşkanlığımız, hem müzik dünyasına, hem de 'evde kal' çağrılarına uyan halkımız için bir proje ortaya koydu. Konserlerimiz Polat Yağcı'nın organizatörlüğünde gerçekleşecek. Bizler İstanbul Boğazı'nın yanı başında, çok şık bir ortamda canlı canlı şarkılar söyleyeceğiz ve bu konserler internet üzerinden yayınlanacak. Ama en önemlisi dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarımıza aynı anda izleyecekleri bir konser verebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bize tüm bu imkanları sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, sanata ve sanatçıya destek veren herkese teşekkürlerimi sunmak isterim.