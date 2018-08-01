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Ajda Pekkan'dan tatil paylaşımı (2018 yazına damga vuran tatil fotoğrafları)

21 haziranda başlayan sıcak günler yerini güze bıraktı. Geçtiğimiz gün yani 23 Eylül itibariyle yaz mevsimi bitirip sonbahara 'merhaba' dediğimiz günlerde Ajda Pekkan, yaptığı tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Pekkan’ın yaşına rağmen düzgün görünen fiziğine sosyal medya kullanıcıları övgü dolu mesajlar yayınladı. Peki diğer ünlü isimler yaz aylarını nasıl geçirdi? İşte milyonlarca takipçisi olan ünlülerin bu yaz çok konuşulan tatil fotoğrafları ve Ajda Pekkan'ın paylaşımları...

  • 1

    Ajda Pekkan

    Uzun süren konser maratonunu tamamlayan Ajda Pekkan tatile çıktı. Pekkan tatildeyken çekilen bikinili fotoğrafını dün sosyal medyadan paylaştı.

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    "Şimdi tatil" notunu düşen Pekkan bugün ise Instagram'ın hikaye bölümünden yeni paylaşımlarda bulundu.
  • 3

    72 yaşındaki sanatçı paylaşımlarında nerede olduğunu ise belirtmedi.
  • 4

    Damla Can (İzmir-Çeşme)

  • 5

    Melisa Aslı Pamuk
  • 6

    Aras Bulut İynemli
  • 7

    Hande Doğandemir / Muğla
  • 8

    Pelin Akil / Mikonos-Yunanistan

    "Tamam son 2018 yazı fotosu... Şimdiden çok özledim"
  • 9

    Hande Erçel / Budva
  • 10

    Defne Samyeli
    Alaçatı

  • 11

    Ezgi Mola
  • 12

    Elçin Sangu
  • 13

    Yağmur Tanrısevsin / Singapur

  • 14

    Özge Gürel
  • 15

    Eda Taşpınar / Yunanistan-Mikonos
  • 16

    Fahriye Evcen Özçivit
    Yunanistan
  • 17

    Eliz Sakuçoğlu / Hawaii
  • 18

    Bensu Soral
  • 19

    Deren Talu
  • 20

    Yıldıray Şahinler / Kaş
  • 21

    Serenay Sarıkaya
  • 22

    Sinem Kobal
  • 23

    Burcu Kara
  • 24

    Merve Boluğur
  • 25

    Nur Fettahoğlu
  • 26

    Nesrin Cavadzade
    İtalya
  • 27

    Neslihan Atagül Doğulu
  • 28

    Birce Akalay
    Bozburun
  • 29

    Dilan Çiçek Deniz / ABD-Las Vegas
  • 30

    Özge Gürel / Phi Phi Adaları
  • 31

    Nesrin Cevadzade / Yunanistan
  • 32

    Elvin Levinler / Portekiz
  • 33

    Gizem Karaca Ekmekçi / Göcek
  • 34

    Meryem Uzerli / Hırvatistan-Dubrovnik
  • 35

    İrem Derici / Fethiye
  • 36

    Melisa Aslı Pamuk / Hollanda
  • 37

    Ceren Moray / Bodrum
  • 38

    Gözde Çığacı / Kaş
  • 39

    Aslı Enver / Çanakkale
  • 40

    Seda Güven / Antalya
  • 41

    Burcu Binici / Bozburun, Marmaris
  • 42

    Hatice Şendil Sağyaşar / Cannes
  • 43

    Gupse Özal / Çanakkale
  • 44

    Aybüke Pusat / Norveç
  • 45

    Seda Bakan / İspanya-Berselona
  • 46

    Avatar Atakan / Miami
  • 47

    Seda Bakan / Brooklyn, ABD
  • 48

    Leyla Lydia Tuğutlu/ İtalya
  • 49

    Tuvana Türkay / Portekiz
  • 50

    Yağmur Tanrısevsin / Endonezya
  • 51

    Pınar Deniz / Menton, France
  • 52

    Aslıhan Gürbüz / Ege Denizi
  • 53

    Cansu Dere / New York
  • 54

    Kıvılcım Ural / Türkiye-Kapadokya
  • 55

    Esra Sönmezer / Bodrum
  • 56

    Kenan Doğulu- Beren Saat / Amerika
  • 57

    Pelin Akil Altan ve Anıl Altan
    Antalya / Belek
  • 58

    Barış Kıralioğlu / Fransız Rivierası
  • 59

    Şeyma Subaşı / Yunanistan-Mikonos
  • 60

    Emina Jahovic / Fethiye
  • 61

    Hande Soral / Rodos
  • 62

    Nagihan Karadere / Alacatı
  • 63

    Gökçe Bahadır / Londra
  • 64

    Aslı Enver / Yunanistan
  • 65

    Şeyma Subaşı Ilıcalı / İspanya
  • 66

    Gülenay Kalkan / Muğla
  • 67

    Murat Boz (İzmir-Çeşme)
  • 68

    Aybüke Pusat / Norveç
  • 69

    Esra Bilgiç Töre / Mikonos
  • 70

    Müjde Uzman / Tekirdağ
  • 71

    Çağlar Ertuğrul
  • 72

    Olimpos
  • 73

    Lidya Özdemiroğlu / Kaş
  • 74

    Serenay Sarıkaya
  • 75

    Lidya Özdemiroğlu
  • 76

    Birce Akalay / Washington

  • 77

    Hira Koyuncuoğlu
  • 78

    Nur Fettahoğlu
  • 79

    Türkü Turan
  • 80

    Rıza Kocaoğlu
  • 81

    Amine Gülşe
  • 82

    Ozan Güven / Amasya
  • 83

    Yasmin Erbil
  • 84

    İrem Sak
    Bandırma
  • 85

    Seda Güven
    Çamlıhemşin Fırtına Deresi
  • 86

    Yıldıray Sahinler
    Rodos AdasıÖ
  • 87

    Aybüke Pusat
    Yunanistan
  • 88

    Müjde Uzman
  • 89

    Yavuz Seçkin
    Alaçatı
  • 90

    Fahriye Evcen Özçivit
  • 91

    Ceylan Capa
    Alaçatı
  • 92

    Yağmur Ünal
  • 93

    Tansu Sıla Çakır
  • 94

    Hira Koyuncuoğlu
  • 95

    Hazal Filiz Küçükköse
    Bozcaada
  • 96

    Ceyda Düvenci
  • 97

    Özgür Ozan
  • 98

    Türkan Şoray - Yağmur Ünal
  • 99

    Hande Doğandemir
  • 100

    Meryem Uzerli
  • 101

    Gözde Çığacı
    Kaş
  • 102

    Berna Öztürk
    Akyaka
  • 103

    Esra Kılıç
    Kabak Koyu
  • 104

    İrem Derici

    Kıbrıs

  • 105

    Hayal Köseoğlu
    Bozcaada
  • 106

    Vedat Atlı, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu
    Bodrum
  • 107

    Şebnem Ferah
  • 108

    Azra Akın
    Edirne
  • 109

    Timur Acar
    Sivrice Koyu
  • 110

    Nilay Cafer 

    Atakum

  • 111

    Tolga Sarıtaş
  • 112

    Seda Bakan Erel
    Yunanistan
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