Ajda Pekkan'dan tatil paylaşımı (2018 yazına damga vuran tatil fotoğrafları)
21 haziranda başlayan sıcak günler yerini güze bıraktı. Geçtiğimiz gün yani 23 Eylül itibariyle yaz mevsimi bitirip sonbahara 'merhaba' dediğimiz günlerde Ajda Pekkan, yaptığı tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Pekkan’ın yaşına rağmen düzgün görünen fiziğine sosyal medya kullanıcıları övgü dolu mesajlar yayınladı. Peki diğer ünlü isimler yaz aylarını nasıl geçirdi? İşte milyonlarca takipçisi olan ünlülerin bu yaz çok konuşulan tatil fotoğrafları ve Ajda Pekkan'ın paylaşımları...
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Ajda Pekkan
Uzun süren konser maratonunu tamamlayan Ajda Pekkan tatile çıktı. Pekkan tatildeyken çekilen bikinili fotoğrafını dün sosyal medyadan paylaştı.
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"Şimdi tatil" notunu düşen Pekkan bugün ise Instagram'ın hikaye bölümünden yeni paylaşımlarda bulundu.
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372 yaşındaki sanatçı paylaşımlarında nerede olduğunu ise belirtmedi.
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4Damla Can (İzmir-Çeşme)
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5Melisa Aslı Pamuk
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6Aras Bulut İynemli
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7Hande Doğandemir / Muğla
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8Pelin Akil / Mikonos-Yunanistan
"Tamam son 2018 yazı fotosu... Şimdiden çok özledim"
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9Hande Erçel / Budva
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10Defne Samyeli
Alaçatı
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11Ezgi Mola
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12Elçin Sangu
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13Yağmur Tanrısevsin / Singapur
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14Özge Gürel
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15Eda Taşpınar / Yunanistan-Mikonos
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16Fahriye Evcen Özçivit
Yunanistan
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17Eliz Sakuçoğlu / Hawaii
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18Bensu Soral
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19Deren Talu
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20Yıldıray Şahinler / Kaş
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21Serenay Sarıkaya
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22Sinem Kobal
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23Burcu Kara
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24Merve Boluğur
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25Nur Fettahoğlu
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26Nesrin Cavadzade
İtalya
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27Neslihan Atagül Doğulu
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28Birce Akalay
Bozburun
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29Dilan Çiçek Deniz / ABD-Las Vegas
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30Özge Gürel / Phi Phi Adaları
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31Nesrin Cevadzade / Yunanistan
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32Elvin Levinler / Portekiz
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33Gizem Karaca Ekmekçi / Göcek
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34Meryem Uzerli / Hırvatistan-Dubrovnik
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35İrem Derici / Fethiye
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36Melisa Aslı Pamuk / Hollanda
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37Ceren Moray / Bodrum
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38Gözde Çığacı / Kaş
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39Aslı Enver / Çanakkale
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40Seda Güven / Antalya
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41Burcu Binici / Bozburun, Marmaris
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42Hatice Şendil Sağyaşar / Cannes
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43Gupse Özal / Çanakkale
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44Aybüke Pusat / Norveç
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45Seda Bakan / İspanya-Berselona
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46Avatar Atakan / Miami
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47Seda Bakan / Brooklyn, ABD
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48Leyla Lydia Tuğutlu/ İtalya
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49Tuvana Türkay / Portekiz
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50Yağmur Tanrısevsin / Endonezya
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51Pınar Deniz / Menton, France
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52Aslıhan Gürbüz / Ege Denizi
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53Cansu Dere / New York
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54Kıvılcım Ural / Türkiye-Kapadokya
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55Esra Sönmezer / Bodrum
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56Kenan Doğulu- Beren Saat / Amerika
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57Pelin Akil Altan ve Anıl Altan
Antalya / Belek
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58Barış Kıralioğlu / Fransız Rivierası
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59Şeyma Subaşı / Yunanistan-Mikonos
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60Emina Jahovic / Fethiye
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61Hande Soral / Rodos
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62Nagihan Karadere / Alacatı
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63Gökçe Bahadır / Londra
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64Aslı Enver / Yunanistan
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65Şeyma Subaşı Ilıcalı / İspanya
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66Gülenay Kalkan / Muğla
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67Murat Boz (İzmir-Çeşme)
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68Aybüke Pusat / Norveç
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69Esra Bilgiç Töre / Mikonos
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70Müjde Uzman / Tekirdağ
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71Çağlar Ertuğrul
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72Olimpos
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73Lidya Özdemiroğlu / Kaş
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74Serenay Sarıkaya
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75Lidya Özdemiroğlu
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76Birce Akalay / Washington
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77Hira Koyuncuoğlu
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78Nur Fettahoğlu
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79Türkü Turan
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80Rıza Kocaoğlu
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81Amine Gülşe
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82Ozan Güven / Amasya
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83Yasmin Erbil
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84İrem Sak
Bandırma
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85Seda Güven
Çamlıhemşin Fırtına Deresi
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86Yıldıray Sahinler
Rodos AdasıÖ
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87Aybüke Pusat
Yunanistan
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88Müjde Uzman
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89Yavuz Seçkin
Alaçatı
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90Fahriye Evcen Özçivit
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91Ceylan Capa
Alaçatı
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92Yağmur Ünal
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93Tansu Sıla Çakır
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94Hira Koyuncuoğlu
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95Hazal Filiz Küçükköse
Bozcaada
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96Ceyda Düvenci
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97Özgür Ozan
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98Türkan Şoray - Yağmur Ünal
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99Hande Doğandemir
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100Meryem Uzerli
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101Gözde Çığacı
Kaş
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102Berna Öztürk
Akyaka
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103Esra Kılıç
Kabak Koyu
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104
İrem Derici
Kıbrıs
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105Hayal Köseoğlu
Bozcaada
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106Vedat Atlı, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu
Bodrum
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107Şebnem Ferah
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108Azra Akın
Edirne
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109Timur Acar
Sivrice Koyu
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110
Nilay Cafer
Atakum
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111Tolga Sarıtaş
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112Seda Bakan Erel
Yunanistan