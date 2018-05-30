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Ajda Pekkan'dan yalı iddialarına yanıt

Ajda Pekkan'ın Beykoz'da doğup büyüdüğü yalının satışa çıkması üzerine ünlü sanatçının yalıyı almak için harekete geçtiği iddia edilmişti. Pekkan, "Yalıdan haberim yok. Amcam o semtte otururdu, tek hatırladığım bu" dedi.

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    Ajda Pekkan’ın doğup büyüdüğü Beykoz’daki yalının satışa çıktığı ve ünlü sanatçının da o yalıyı almak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.
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    Ancak 72 yaşındaki Pekkan, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
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    Pekkan konu hakkında şöyle konuştu: “Yalı mı varmış, benim alacağım mı söylenmiş, hiç haberim yok. İlk kez sizden duyuyorum."
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    "Ben çocukken rahmetli amcam Ali Pekkan’ın Beykoz’da sineması vardı, kendisi o semtte otururdu, tek hatırladığım bu."
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    "Acaba orası mı, bilmiyorum. Ama benim böyle bir girişimim olmadı.”
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