Ajda Pekkan'dan yeni albüm pozları

Süperstar Ajda Pekkan’ın uzun zamandır beklenen ve kendi adını taşıyan yeni albümü Ajda müzikseverler ile buluştu. Pekkan'ın albümü için verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Ajda Pekkan'ın "Son albümüm" dediği 'Ajda' albümü müzikseverlerle buluştu. Pekkan, yeni albümü için kamera karşısına geçerek özel bir çekim yaptı. Albümü için objektif karşısına geçen ve birbirinden iddialı pozlar veren 75 yaşındaki sanatçının fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğraflarda 'photohsop'un abartıldığını ifade etse de, Pekkan'ın birçok hayranı sanatçıya destek verdi. Pekkan'a "Bu nasıl 75!", "Dünya yaşlanır ama Ajda Pekkan yaşlanmaz!", "Hangi iksiri içtiyseniz piyasaya çıkarın da biz de alalım" gibi yorumlar yapıldı. Pekkan'ın albümünde 7 şarkı bulunuyor. Albümün çıkış şarkısı 'Bi Tık' şehrazat imzası taşıyor. 'Bi Tık', Pekkan ve Şehrazat'ın yıllar sonra buluştuğu ilk şarkı olma özelliğini de taşıyor.