Ajda Pekkan'dan yeni albüm pozları

Süperstar Ajda Pekkan’ın uzun zamandır beklenen ve kendi adını taşıyan yeni albümü Ajda müzikseverler ile buluştu. Pekkan'ın albümü için verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

Haberler 16.10.2021 - 14:14

Ajda Pekkan'dan yeni albüm pozları - 1
Ajda Pekkan'ın "Son albümüm" dediği 'Ajda' albümü müzikseverlerle buluştu.

Ajda Pekkan'dan yeni albüm pozları - 2
Pekkan, yeni albümü için kamera karşısına geçerek özel bir çekim yaptı.


Ajda Pekkan'dan yeni albüm pozları - 3
Albümü için objektif karşısına geçen ve birbirinden iddialı pozlar veren 75 yaşındaki sanatçının fotoğrafları sosyal medyayı salladı.


Ajda Pekkan'dan yeni albüm pozları - 4
Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğraflarda 'photohsop'un abartıldığını ifade etse de, Pekkan'ın birçok hayranı sanatçıya destek verdi.


Ajda Pekkan'dan yeni albüm pozları - 5
Pekkan'a "Bu nasıl 75!", "Dünya yaşlanır ama Ajda Pekkan yaşlanmaz!", "Hangi iksiri içtiyseniz piyasaya çıkarın da biz de alalım" gibi yorumlar yapıldı.


Ajda Pekkan'dan yeni albüm pozları - 6
Pekkan'ın albümünde 7 şarkı bulunuyor. Albümün çıkış şarkısı 'Bi Tık' şehrazat imzası taşıyor.


Ajda Pekkan'dan yeni albüm pozları - 7
'Bi Tık', Pekkan ve Şehrazat'ın yıllar sonra buluştuğu ilk şarkı olma özelliğini de taşıyor.

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