Ajda Pekkan'dan yeni albüm pozları

Pekkan, yeni albümü için kamera karşısına geçerek özel bir çekim yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğraflarda 'photohsop'un abartıldığını ifade etse de, Pekkan'ın birçok hayranı sanatçıya destek verdi.

Pekkan'a "Bu nasıl 75!", "Dünya yaşlanır ama Ajda Pekkan yaşlanmaz!", "Hangi iksiri içtiyseniz piyasaya çıkarın da biz de alalım" gibi yorumlar yapıldı.





