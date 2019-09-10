Ajda Pekkan'ın photoshop mesaisi

Harbiye Açıkhava sahnesine çıkan Ajda Pekkan konser sonrası sabahlara kadar ekibiyle çalıştı. Servis edilecek fotoğraflarını kendi seçen Pekkan, beğendiği karelere photoshop yaptırdı.
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Ajda Pekkan Harbiye Açıkhava’da 6 bin kişiye 3 saat boyunca 30 şarkı şarkı söyledi. Konserden 250 bin TL kazanan süperstar şıklığıyla göz kamaştırdı
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Posta'da yer alan habere göre; Pekkan o sabah 1.5 saat spor yaptıktan sonra konser alanına 16.00’da geldi ve kulisinde 16.30’dan 20.30’a kadar şan hocasıyla şarkılarını çalıştı.
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21.00’de seyirci karşısına çıkan Süperstar Pekkan'ın konseri 24.00’te bitti.
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Pekkan sahnenin ardından 20 dakika dinlendikten sonra 7 kişilik ekibiyle toplantıya oturdu.
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Pekkan sabahın ilk ışıklarına kadar basına servis edilecek fotoğraflarını kendisi seçti.
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Usta sanatçı binlerce kare arasından beğendiği pozlara photoshop yaptırdı. Basın bülteninin her satırını kontrol etti.
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73 yaşındaki süperstar “Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Şimdi birkaç saat uyuyalım. Hemen sonraki konsere hazırlanalım. Aynı tempo ve mesai bizi bekliyor" dedi.