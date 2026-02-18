Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a yanıt

Usta oyuncu, konuyla ilgili “Akasya Durağı, benim çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey'den affımı istemiştim" dedi.

Tiyatroyu sevdiğini ve dizilere sıcak bakmadığını söyleyen Baykal, “10 gün önce bir dizi teklifi geldi ama ben tiyatroda var olduğuma inanlardanım” ifadelerini kullandı.