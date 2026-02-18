Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a yanıt
Yıllar sonra yeniden çekileceği iddia edilen "Akasya Durağı"nda rol alan Melek Baykal'ın diziyle ilgili itirafına projenin Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan cevap geldi.
2008-2012 yılları arasında ekranlara gelen ve sevilen yapımlardan biri olan "Akasya Durağı" dizisinin yıllar sonra aynı kadroyla yeniden çekileceği öne sürüldü. İddialar üzerine dizide rol alan oyunculara "Yeniden rol alır mısınız?" sorusu yöneltilmeye başlandı.
Bir taksi durağında çalışan insanların hayatları ve başlarına gelen olayları anlatan "Akasya Durağı"nda şoför Melahat karakterine hayat veren Melek Baykal da diziyle ilgili itirafıyla şaşırttı.
"ÇOK SEVDİĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"
Usta oyuncu, konuyla ilgili “Akasya Durağı, benim çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey'den affımı istemiştim" dedi.
Tiyatroyu sevdiğini ve dizilere sıcak bakmadığını söyleyen Baykal, “10 gün önce bir dizi teklifi geldi ama ben tiyatroda var olduğuma inanlardanım” ifadelerini kullandı.
DİZİNİN ALİ KEMAL'İ ATEŞ FATİH UÇAN KAYITSIZ KALAMADI
Baykal'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olunca; "Akasya Durağı" dizisinde “Ali Kemal” karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan'dan yanıt geldi.
"HİKAYE SİZİ SEVMEDİ"
Uzun süredir gözlerden uzak olan Uçan, Melek Baykal'ın itirafına şu sözlerle karşılık verdi:
“Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı cıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız.Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız.”