Akciğer kanseri sadece sigara içenlerin hastalığı değil: Bilmeniz gereken her şey
Sigara içmeyenler arasında akciğer kanseri vakaları, hava kirliliği, pasif içicilik ve genetik mutasyonlar gibi faktörler nedeniyle artıyor. İnatçı öksürük, nefes darlığı ve kilo kaybı gibi erken semptomları tanımak çok önemlidir.
"Akciğer kanseri" duyduğumuzda çoğumuzun aklına hemen sigara içmek gelir. Ancak sigara içme geçmişi olmayan hastalarda akciğer kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Çalışmalar, akciğer kanseri vakalarının şu anda %10-30'unun sigara içmeyenler arasında meydana geldiğini göstermektedir.