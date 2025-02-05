Akciğer kanseri sadece sigara içenlerin hastalığı değil: Bilmeniz gereken her şey

BU ARTIŞA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELER?

Sigara içmeyenlerde görülen akciğer kanseri vakalarının çoğu, büyük bir alt türü adenokarsinom olan küçük hücreli olmayan karsinomdur. Adenokarsinom, sigara içmeyenlerde gelişen en yaygın akciğer kanseri türüdür ve kalıtsal olmayan bir genetik mutasyondan kaynaklanması muhtemeldir.



Sigara içmeyenlerde görülen bu akciğer kanseri artışı, hava kirliliği, pasif içicilik ve hatta genetik yatkınlık gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir.





