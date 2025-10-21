Akıllı telefonlar, kaygılı bağlanmayı tetikliyor mu?
Son yıllarda teknolojik cihazlar hayatımızda büyük bir yer kaplamaya başladı. Uzmanlar, bu durumun davranış kalıplarımızda bazı değişimler meydana getirebileceğini belirterek uyarıyor.
2010 yılı öncesinde ebeveynler, çocuklarının tam olarak nerede olduğunu bilmezlerdi. Eşler ya da sevgililer de birbirlerine her an ulaşamazlardı. Bu durum, o dönem oldukça doğaldı. İnsanlar belirsizlikle yaşamayı öğrenmişlerdi. Endişelerini bastırır, sevdiklerinin bir şekilde güvende olduğunu varsayarlardı.