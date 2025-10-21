Akıllı telefonlar, kaygılı bağlanmayı tetikliyor mu?

Bugün ise koşullar tamamen değişmiş durumda. Artık neredeyse herkese her an ulaşmak mümkün. Bir anne ya da baba çocuğuna mesaj attığında birkaç dakika içinde cevap bekliyor. Cevap gelmezse panik ve öfke gibi duygular devreye giriyor.

Akıllı telefonların kaygılı bağlanmayı teşvik ettiğini öne süren Klinik psikolog

Corinne Masur, bu görüşün psikolojik açıdan desteklenebilir olduğunu savundu.