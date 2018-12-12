“Akıllı telefonlar olmadan önce ne yapıyorduk?” sorusuna cevap veren fotoğraflar
Akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırmanın yanında hayatımıza olumsuzluklar da kattı. Çoğumuzun antisosyalleşmesine yol açtı. Şimdilerde aynı masa etrafındaki insanlar bile telefonlarına sarılıp kendileri ve teknoloji dünyasının sunduklarıyla baş başa kalmayı tercih ediyor. Peki, akıllı telefonlar olmadan önce ne yapıyorduk? Arşiv fotoğrafları, bu sorunun cevabını veriyor. İşte haberleri sadece gazetelerden aldığımız dönemlerden kareler...