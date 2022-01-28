Akın Akınözü: Cemal’e hak vermiyorum ama onu anlamaya çalışıyorum

Haberler - ntv.com.tr 28.01.2022 - 12:42 | Son Güncelleme : 28.01.2022 - 12:45
Birbirinden farklı proje ve roller de görüyoruz sizi, Kaderimin Oyunu’nda sizi ne etkiledi?
Cemal karakteri; okuduğum projeler arasında, anlamak ve anlatmak için duygusal anlamda bana en fazla meydan okuyan karakter oldu. Tehlikeli ama benim için çok değerli bu yolculuğa, yapımcımdan, yönetmenimden ve ekip arkadaşlarımdan aldığım güçle, şükürler olsun ki adım atabildim.
Cemal’i bir de siz kendi gözünüzden anlatır mısınız?
Cemal; aşkı erken bulan ama değerini, ağır bedeller ödeyerek geç anlamak zorunda kalan bir adam.
Cemal’e hak veriyor musunuz? Siz onun gibi bir duruma düşseydiniz ne yapardınız?
Cemal’e hak vermiyorum ama onu anlamaya çalışıyorum. Ben aynı duruma düşsem ne yapardım sorusu benim bu projeyi kabul etme sebebimdir. Çocuğum olmamasına rağmen, 2 aylıkken sahiplenip 4 senedir baktığım köpeğimi arkamda bırakma düşüncesine bile katlanamıyorum. Ama Cemal, Akın gibi bütün ailenin el üstünde yetiştirdiği tek çocuk değil, Cemal yetim bırakılmış bir çocuk. Umarım ben Cemal’e, ailemin ve mevcut ilişkimin bana kattıklarıyla, asıl değerin ne olduğunu ve ne için savaşmak gerektiğini öğretebilirim.
Dizi çok sevildi ve her tanıtımı izlenme rekorları kırıyor. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?
Dizimiz rejisiyle, müziğiyle ve oyuncu kadrosuyla, toplumun tanıdık kodlarını özgün bir konsept içinde işleyebilme başarısını yakaladı. Bu başarının en başta gelen mimarı da Emre Kabakuşak’tır. Hem öğrendiğim hem güvendiğim hem de omuz omuza verip sektördeki hikaye anlatımına meydan okuduğum bir yönetmen ile çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.
3 Çocuklu bir babayı oynuyorsunuz. Bekar biri olarak baba rolüne nasıl hazırlandınız? Kendi babanızdan ya da ilham aldığınız başka isimler oldu mu?
Babalığı tattığım en yakın duygu, köpeğim Archie ile kurduğum ilişki oldu. Fakat ben bu projeyi, tek çocuk olarak, aileme ve özellikle babama yüklediğim anlamları çözümlemek için kabul ettim. Çocukların beklentileri, babaların sorumluluğuymuş. Bu ikisinin kesiştiği yerdeki çatışma da kaderin oyunuymuş.
Çocuk oyuncularla çalıştığım anlar, bu kesişimi en yoğun yaşadığım yerler. Yıldırım ve Barlas’ın sınır tanımaz oyun dünyalarında, benden duydukları beklentiye ayak uydurmak ve çekmemiz gereken sahnenin sorumluluğunu yerine getirmek arasında gidip geliyorum.
Yolda sizi durdurup en çok ne söylüyorlar, nasıl tepkiler geliyor sokaktan?
Cemal niye terk etti? Cemal, Nergis’in başına gelen olayı öğrendiğinde ne olacak?
Öykü Karayel, partneriniz; nasıl bir etkileşim var aranızda?
Öykü Karayel; birlikte hikaye anlatmanın hem keyifli hem huzurlu hem de güvenli olduğu çok gerçek, çok samimi ve çok güçlü karakterli bir partner.
Set arkasında neler yaşanıyor? Eğlenen mi, yoksa çok çalışan bir ekip misiniz?
Kesinlikle ikisinin karışımıyız. Sette, birbirimize güvendiğimiz anlayışlı bir atmosfer kurmanın tanıdığı rahatlıkla, en dramatik sahnelerde bile özgürce gülerek, hayatın gerçek tınısını sahnelerimize katabilmenin zenginliğini yaşıyoruz.
Setin en konuşkanı? En komiği? En eğlencelisi?
Kesinlikle Esra Dermancıoğlu. Aynı seti paylaşarak böylesine özel bir karakteri tanıma fırsatım olduğu için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum.
Şimdiye kadar sizi en zorlayan etkileyen çekim anı neydi?
Cemal’in, kızı Nergis’le yüzleştiği ve ardından oğlu Uğur’u uyurken başından öperek iyi geceler dilediği sahne. Çocuk olarak duygusunu çok iyi bildiğim ama ebeveyn olarak karşılamaya hazır olmadığım bir sahneydi. Neyse ki, bir çocuk babası olan yönetmenim sayesinde, içimde bir çocuk olarak tetiklenen duyguları ebeveyn gözüyle kavramayı başardım.
Dizi ve rolünüz ile ilgili şu eleştiriyi/övgüyü duysam çok mutlu olurdum dediğiniz şey nedir?
Cemal’i affetmesem bile onu anlıyorum. En azından sevgisi gerçekmiş.
Hayat başarısı deyince ilk 3 sırlamanız ne olur?
İçine doğmuş olduğun ve içinde bulunduğun şartları aşma cesareti ve iradesi göstermek. İnsanlığa, yeni ilham kapıları açarak umut vermek. Parçası olduğun dünyaya, temiz ve barışçıl bir imza bırakabilmek. Aynı Atatürk gibi…
Akın Akınözü’nü en çok ne etkiler?
Bir konuda geliştirilen uzmanlığın pratiğe dökülmesini çok karizmatik buluyorum.
İzleyiciye buradan ne mesaj iletmek istersiniz?
Kader oyunlarımızın kurbanı değil, oyun kurucuları olalım!