Akın Akınözü: Cemal’e hak vermiyorum ama onu anlamaya çalışıyorum

Birbirinden farklı proje ve roller de görüyoruz sizi, Kaderimin Oyunu’nda sizi ne etkiledi?

Cemal karakteri; okuduğum projeler arasında, anlamak ve anlatmak için duygusal anlamda bana en fazla meydan okuyan karakter oldu. Tehlikeli ama benim için çok değerli bu yolculuğa, yapımcımdan, yönetmenimden ve ekip arkadaşlarımdan aldığım güçle, şükürler olsun ki adım atabildim.

Cemal’i bir de siz kendi gözünüzden anlatır mısınız?

Cemal; aşkı erken bulan ama değerini, ağır bedeller ödeyerek geç anlamak zorunda kalan bir adam.