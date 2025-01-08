"Akran zorbalığı akran çatışmasından çok daha fazlası" Çocuğunuzdaki bu değişime dikkat edin

Yıllar öncesinde pek bilinmeyen akran zorbalığı son dönemle hemen hemen her ebeveynin aşina olduğu ve birçok ailenin kaotik bir şekilde yaşadığı bir durum haline geldi. Birçok yetişkin “biz de çocuktuk biz de kavga ederdik didişirdik ama şimdiki gibi bir kötülük yoktu arkadaşlarımızla aramızda” diye düşünüyor. Bunda çok da haksız değiller çünkü çocuklar ve gençler arasında yaşanan anlaşmazlıktan, küsmelerden, kavgalardan çok başka bir boyutta yaşanan düzenli bir zarar verme içeriyor zorbalık.



Çocuğunuzun akran zorbalığına maruz kalıp kalmadığını ya da zorba olup olmadığını anlayabilmek için bazı kriterleri bilmek gerekiyor.



Bir durumun akran zorbalığı olarak değerlendirilmesi için;



Benzer yaşlarda olan kişiler arasında gerçekleşmelidir



Fiziksel, duygusal, maddi, sosyal ya da başka bir açıdan bir güç dengesizliği söz konusu olmalıdır



Kasıtlı olarak üzücü, zarar verici, küçük düşürücü, değersiz ya da yetersiz hissettiren, fiziksel duygusal mental ya da sosyal açıdan zarar veren yaklaşımlar olmalıdır



Bu zarar verici tutum ya da tutumların sürekliliğin olması gerekir

Bu zorbalıklar yüz yüze de gerçekleşebilir, sanal ortamda mesajlarla ya da sosyal medya üzerinden de yaşanabilir.



