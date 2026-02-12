Akran zorbalığı geleceğini karartabilir. Omuriliği kırılmıştı meslek sahibi olamayabilir

Hastaneden çıktıktan sonra olay anını anlatan Altınkama, bir hafta boyunca hastanede tedavi altındaydı. Çenesi kırılan Altınkama'nın çenesi sabitlendi ve rahatça konuşamıyor. Aldığı darbeler sonrasında felç kalma riskiyle karşı karşıya kalan Kayra, polis veya asker olmak istiyor. Sağlık durumu sebebiyle kaygı yaşayan Kayra artık gelecek kaygısı da yaşadığını belirterek devam etti:

"Ameliyattaki izlerden dolayı yüksek ihtimalle bu hayalim gerçekleşmeyecek ama 'hayırlısı' diyorum. İnternetten araştırma yapmıştım, zaten daha önceden de bilgim vardı; asker ve polislerin yüzünde belirli bir iz olmaması gerekiyormuş. Ameliyatta da böyle bir iz kalınca pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor."

Başta Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz olmak üzere tüm yetkililere seslenen Altınkama, "İleride zaman ne gösterecek bilmeyiz ama eğer ben bu hayalimin peşinden koşarsam ve bu iz karşıma engel olarak çıkarsa bana yardımcı olunmasını isterim” dedi.