Akran zorbalığı suça sürüklenme oranını artırıyor
09.01.2026 13:04
Son Güncelleme: 09.01.2026 13:09
AA
Akran zorbalığı üzerine konuşan uzman isim, akran zorbalığına maruz kalan çocukların; şiddeti normalleştirme, kurallara karşı gelme ve ilerleyen dönemlerde de suça sürüklenme olasığının yüksek olduğunu söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, dün Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un moderatörlüğünde yaptığı toplantıda, psikoloji ve psikiyatri alanında uzman akademisyenleri dinledi. Prof. Dr. Oğuz Polat'ın sunumundan derlenen bilgilere göre akran zorbalığı, çocuğun ruh sağlığını, eğitim hakkını ve bedensel algısını doğrudan olumsuz etkiliyor.
Küçük yaşlarda başlayan akran zorbalığı, ilerleyen yaşlarda da kendini gösteriyor. Uzman isim Prof. Dr. Oğuz Bolat, akran zorbalığıyla karşı karşıya kalan çocukların kaygı, depresyon, öz güven kaybı, eğitim ortamından uzaklaşma, eğitim hayatında başarısızlık riskinin arttığını söyledi. Bu risklerin artışıyla birlikte çocuklarda şiddeti normalleştirme, kurallara karşı gelme ve ilerleyen dönemlerde dde suça sürüklenme olasığının yükseldiği görülüyor. Çocukların suça sürüklenmesinde ve toplumsal dışlanmaya maruz kalması sonucunda “okul dışı kalma” önemli bir nokta olurken, bunun engellenmesi için de “zorunlu ve kesintisiz” eğitim takibinin yapılması işaret ediliyor.
AKRAN ZORBALIĞI ARAŞTIRMASI
Sunumda, akran zorbalığı üzerine yapılan araştırmaya da yer verildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir büyükşehirde akran zorbalığına yönelik 14-18 yaş aralığındaki 478 öğrenci ile yapılan araştırmada, katılan öğrencilerin yaklaşık 3'te 1'inin akran zorbalığına maruz kaldığı ve kendini “mağdur” olarak tanımladığı görüldü.
Her 6 öğrenciden 1'inin zaman zaman zorbalık gösdtergesi davranışlar gösterdiği, yüzde 11'lik bir kesimin ise hem zorbalığa maruz kaldığı hem de zorbalık yaptığı ifade edildi. Toplumsal cinsiyet algıları ve küültürel değerler akran zorbalığını biçimlendiren ve meşrulaştırılmasında belirleyici ve önemli unsurlar olarak değerlendirildi.
"BAŞARI DÜZEYİ YÜKSEK OKULLARDA DA ZORBALIKLA KARŞILAŞILIYOR"
Yapılan araştırmada zorbalık deneyimi arttıkça, öğrencilerin okula yönelik tutumlarının olumsuz olarak değiştiği ve okula karşı ilgi ve sevginin azaldığına dikkat çekildi.
Diğer yandan Polat, sunumunda akran zorbalığının başarı düzeyine göre şekillenmediğini ve başarı durumu yüksek okullarda da akran zorbalığının yaşandığını belirterek, zorbalığın gündelik hayatın her yerinde insanların yaşadığı bir olumsuzluk olduğunun altını çizdi.