Akran zorbalığı suça sürüklenme oranını artırıyor

Sunumda, akran zorbalığı üzerine yapılan araştırmaya da yer verildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir büyükşehirde akran zorbalığına yönelik 14-18 yaş aralığındaki 478 öğrenci ile yapılan araştırmada, katılan öğrencilerin yaklaşık 3'te 1'inin akran zorbalığına maruz kaldığı ve kendini “mağdur” olarak tanımladığı görüldü.

Her 6 öğrenciden 1'inin zaman zaman zorbalık gösdtergesi davranışlar gösterdiği, yüzde 11'lik bir kesimin ise hem zorbalığa maruz kaldığı hem de zorbalık yaptığı ifade edildi. Toplumsal cinsiyet algıları ve küültürel değerler akran zorbalığını biçimlendiren ve meşrulaştırılmasında belirleyici ve önemli unsurlar olarak değerlendirildi.