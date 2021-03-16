Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif

Star’ın sevilen dizisi ‘Akrep’, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte dizinin 15. yeni bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar...

16.03.2021 - 16:16

Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif - 1

Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya,  Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Akrep’, 18 Mart Perşembe günü Star’da.

Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif - 2

‘Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Erkan Birgören kaleme alıyor.

Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif - 3

15. BÖLÜM KONUSU

Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem’le birlikte eve döndüklerinde Ahmet’le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda’ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret’in ölümüyle ilgili Ferda’dan şüphelenen Perihan, Ferda’nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif - 4

Merve’yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru’yla buluşup Merve’yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve’nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru’ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.

 

Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif - 5

Aras, İpek’i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan’la tartışır. Şahin, Aras’ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras’ı karşısına alıp hem ona hem Ferda’ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

İşte yeni bölümden diğer kareler...

Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif - 6
Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif - 7
Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif - 8
Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif - 9
Akrep 15. bölüm fotoğrafları: Şok edici teklif - 10

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