Akrep 20. bölüm fotoğrafları: Perihan'ın zorlu mücadelesi

Ayşem, Ferda’nın Gevher İlaç’ın yönetim kuruluna Perihan’ı tehdit ederek girdiğini öğrenince şirketin çıkarlarını Ahmet ve Ferda’dan korumak için avukat olarak göreve başlar. Artık Perihan’ın safında yer alan Ayşem, anne ve babasına resmen savaş ilan eder. Ferda ve Ahmet, hiç beklemedikleri bu hamleye hazırlıksız yakalanırlar. Öte yandan Ayşem, Şahin’i cezaevinden çıkarmak için kolları sıvar.