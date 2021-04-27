Akrep 20. bölüm fotoğrafları: Perihan'ın zorlu mücadelesi

27.04.2021 - 16:53
Star’ın sevilen dizisi ‘Akrep’, perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Akrep’, 29 Nisan Perşembe günü Star’da.
‘Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.
20. BÖLÜM KONUSU
Perihan, son zamanlarda yaşadığı stresin de etkisiyle bayılır ve hastaneye kaldırılır. Yapılan tetkiklerden sonra Perihan’a kanser teşhisi konur. Üstelik kanserin son safhasında olduğunu, az bir ömrü kaldığını öğrenince Perihan’ın dünyası başına yıkılır. Aldığı kötü haberi sevdiklerinden saklayarak hastalıkla savaşmaya karar verir.
Ayşem, Ferda’nın Gevher İlaç’ın yönetim kuruluna Perihan’ı tehdit ederek girdiğini öğrenince şirketin çıkarlarını Ahmet ve Ferda’dan korumak için avukat olarak göreve başlar. Artık Perihan’ın safında yer alan Ayşem, anne ve babasına resmen savaş ilan eder. Ferda ve Ahmet, hiç beklemedikleri bu hamleye hazırlıksız yakalanırlar. Öte yandan Ayşem, Şahin’i cezaevinden çıkarmak için kolları sıvar.
Ahmet her yerde karış karış Aras’ı aratmaktadır. Aras’ı bulmak için Duru’nun karşısına çıkar ve onu tehdit eder. Duru, Aras’a zarar vermemesi için Ahmet’in emirlerine uymak zorunda kalırken, Efe, dostu Aras’ı korumayı başarabilecek mi?
İşte diğer kareler...