Akrep 21. bölüm fotoğrafları

Aras, Ahmet ve Duru’yu otelde gördükten sonra Emgen Malikanesi’ne gidip herkesin içinde olanı biteni anlatırken, Can’ın da velayetini alacağını kesin bir dille belirtir. Perihan duyduklarına inanamaz ancak otel odasındaki buluşmayı Duru da reddetmeyince tepkisi çok sert olur. Öte yandan Aras, Ahmet’i çok kızdıracak bir karar alır. Ayşem’den velayet davasında avukatı olmasını isterken, ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşir.

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