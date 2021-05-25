Akrep 23. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Akrep'in 23. yeni bölüm 27 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Yeni bölüm Perihan ve Ferda, Ahmet’i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler. İşte Akrep 23. yeni bölüm konusu ve fotoğraflar...

ntv.com.tr 25.05.2021 - 14:39

Akrep 23. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya,  Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep, 27 Mayıs Perşembe günü Star’da.

Akrep 23. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Ahmet, Efe’yi üzerine salan kişinin kim olduğunu öğrenmek için Ferda’ya baskı yaparken, Efe hastanede yaşam savaşı vermektedir. Merve, Efe’nin başına gelenlerden ötürü Perihan ve Ferda’yı suçlar. Ancak ne Perihan’ın ne Ferda’nın durmaya niyeti vardır ve bu kez Ahmet’i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler. Perihan, Ahmet’i ortadan kaldırmak için Ferda’ya zehir verir ve Ahmet’e zehri içirmesini tembihler. Böylelikle arkalarında hiçbir delil bırakmadan Ahmet’in hayatına son vereceklerdir.

Akrep 23. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Ayşem, Aras’ın evlilik teklifini kabul eder ve ikili evlilik için hazırlıklara başlar. Bu durum Duru’yu iyice çıkmaza sürükler. Perihan ise Duru’ya bu evliliğin gerçekleşmeyeceğine dair söz verir. Ferda, Ayşem’i hatasından döndürmeye çalışırken, Ahmet bu evliliğin gerçekleşmesi için ısrar eder.

Akrep 23. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Ferda, bir evlat olarak içinde kalanları gerçekleştirmek istediğini Perihan’a söyler. Böylelikle anne-kız birbirlerinde yarım kalan ne varsa tamamlamak için harekete geçerler. Birlikte geçirdikleri duygu dolu anlar ise anne-kızı birbirine daha çok bağlar.

Akrep 23. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.
Akrep 23. yeni bölüm fotoğrafları - 6
AKREP 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
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Akrep 23. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Akrep 23. yeni bölüm fotoğrafları - 9
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