Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları

Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. 10 Haziran'da ekrana gelecek olan Akrep'in 25'inci bölümünde Ahmet, Perihan’ı ve Ferda’yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynuyor. İşte Akrep'in yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 08.06.2021 - 15:57

Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya,  Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep, 10 Haziran Perşembe günü Star’da.

Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Ahmet, adamının namlusunun ucunda korkuyla bekleyen Perihan’ı ve Ferda’yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynar. Oyuna göre aralarından biri sevdiği kişi için canından vazgeçecektir. Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan’ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan’ı kurtarmaya gider. Ahmet’in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlanır.

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Ferda, Efe ve Merve’nin evliliğine razı gelir ancak bazı şartları vardır. Merve ile evlenecek olmanın heyecanını yaşayan Efe, Ferda’nın tüm şartlarını kabul eder ve Merve’yi istemeye gider. Sonunda hem Aras ve Duru hem de Efe ve Merve bekledikleri mutluluğa erişmeye yakındır.

Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Perihan’ın hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Sayılı günlerinin kaldığını öğrenen Perihan, ailesini bir araya getirir ve ölümünden sonra şirketin başına Ferda’nın geçeceğini açıklar. Ferda’nın bu son isteği, Duru ve Şahin’i şoke eder.

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Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları - 6
İşte Akrep'in yeni bölüm fotoğrafları...
Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları - 8
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Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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