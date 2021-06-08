Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 08.06.2021 - 15:57
Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep, 10 Haziran Perşembe günü Star’da.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ahmet, adamının namlusunun ucunda korkuyla bekleyen Perihan’ı ve Ferda’yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynar. Oyuna göre aralarından biri sevdiği kişi için canından vazgeçecektir. Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan’ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan’ı kurtarmaya gider. Ahmet’in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlanır.
Ferda, Efe ve Merve’nin evliliğine razı gelir ancak bazı şartları vardır. Merve ile evlenecek olmanın heyecanını yaşayan Efe, Ferda’nın tüm şartlarını kabul eder ve Merve’yi istemeye gider. Sonunda hem Aras ve Duru hem de Efe ve Merve bekledikleri mutluluğa erişmeye yakındır.
Perihan’ın hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Sayılı günlerinin kaldığını öğrenen Perihan, ailesini bir araya getirir ve ölümünden sonra şirketin başına Ferda’nın geçeceğini açıklar. Ferda’nın bu son isteği, Duru ve Şahin’i şoke eder.
Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.