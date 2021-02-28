Akrep dizisine yeni oyuncu: Çağdaş Onur Öztürk



Star’ın sevilen dizisi Akrep’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yer aldığı projelerle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk, Akrep dizisinde Ahmet karakterini canlandırarak seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak.

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28.02.2021 - 11:55

Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Akrep’’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Çağdaş Onur Öztürk, dizinin perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümüne ‘Ahmet Karadağ’ karakteri ile dahil olacak.

13’üncü bölüm tanıtımında ilk kez ‘Akrep’ izleyicilerinin karşısına çıkan Çağdaş Onur Öztürk, dizide güçlü bir mafya lideri olan ‘Ahmet Karadağ’ karakterine hayat verecek.

Acımasız bir yapıya sahip olan ve Ferda ile kimsenin bilmediği bir geçmişi olan Ahmet, aralarındaki yarım kalmış hesabı kapatmak için Ferda’nın peşine düşüyor.

Ahmet’in ortaya çıkmasıyla ‘Akrep’te tüm dengeler değişiyor.