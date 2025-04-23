Akşam yemeğini ne zaman yemelisiniz?

BU ZAMAN DİLİMİNİ YÖNETEMİYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Birçok kişi hala akşam 6-7 arasında iştedir ve bu saatte akşam yemeği hazırlamaya bile başlamamıştır.

Bu nedenle, bu zaman dilimi sağlık için mükemmel olsa da çoğu kişi için çok pratik olmayabilir.

Böyle bir durumda, akşam yemeğinizi mümkün olan en kısa sürede, en geç 20.30'da yemeye çalışın. Bunun dışında, akşam yemeğinizi sabahın erken saatlerinde (ya da en azından bir kısmını) hazırlayın, böylece akşam eve döndüğünüzde çok fazla bir şey yapmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, eğer yapabiliyorsanız, akşam yemeğinizi işe de götürebilir veya eve gitmeden hemen önce büyük bir öğün yiyebilirsiniz. Gece hala aç hissediyorsanız, bir bardak ılık süt veya biraz yeşil çay içebilirsiniz.