Akşam yemeğini ne zaman yemelisiniz?

Gece geç saatlerde yemek yemek, vücudunuzun sirkadiyen ritim adı verilen doğal saatini de bozabilir. Geç yediğinizde, vücudunuz aktif kalması gerektiğini düşünür, bu da uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve vücudunuzun kalorileri nasıl işlediğini etkileyebilir. Araştırmalar, daha erken yemek yemenin metabolizmayı iyileştirebileceğini ve hatta insülin seviyelerini kontrol edebileceğini söylüyor.

Akşam yemeğini ne zaman yemelisiniz? - 1

Sağlığınız için akşam yemeğinin günün en hafif öğünü olması gerekir, çünkü yemek yedikten birkaç saat sonra, 7-8 saat süren bir hareketsizlik (uyku) evresine gireriz. Öte yandan, vücudunuza yiyecekleri sindirmesi için yeterli zaman vermek amacıyla yatmadan en az 3 saat önce yemek yemeniz gerektiği söylenir. Ancak bu, gece 1'de uyumayı planlıyorsanız (ki bu kendi başına sağlıklı değildir!) akşam 10'da yemek anlamına gelmez. Peki, akşam yemeği yemek için en iyi zaman nedir? Daha derinlemesine inceleyelim...


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Akşam yemeğini ne zaman yemelisiniz? - 2

ERKEN AKŞAM YEMEĞİ BİRÇOK FAYDA SAĞLAR

Akşam yemeğini doğru zamanda yemek sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Uzmanlar, akşam yemeğini erken yemenin (saat 18:00-19:00 civarı) sindirim, kilo yönetimi ve uyku kalitesi için en iyisi olduğunu öne sürüyor.

NEDEN ERKEN YEMEK YEMELİYİZ?

Akşam yemeğini erken yemek, vücudunuza yatmadan önce yiyecekleri sindirmek için yeterli zaman verir. İdeal olarak, uyumadan en az 2 ila 3 saat önce yemeğinizi bitirmelisiniz. Örneğin, saat 22:00'de uyursanız, akşam yemeğini saat 19:00 veya 20:00'de yemeye çalışın. Bu, yemekten hemen sonra yatarsanız ortaya çıkabilecek asit reflü ve mide ekşimesi gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.


Akşam yemeğini ne zaman yemelisiniz? - 3

GECE GEÇ SAATLERDE YEMEK YERSENİZ NE OLUR?

Gece geç saatlerde yemek yemek, vücudunuzun sirkadiyen ritim adı verilen doğal saatini de bozabilir. Geç yediğinizde, vücudunuz aktif kalması gerektiğini düşünür, bu da uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve vücudunuzun kalorileri nasıl işlediğini etkileyebilir. Araştırmalar, daha erken yemek yemenin metabolizmayı iyileştirebileceğini ve hatta insülin direncine yardımcı olarak diyabet riskini azaltabileceğini gösteriyor.


Akşam yemeğini ne zaman yemelisiniz? - 4

ERKEN YEMEK YEMENİN FAYDALARI

Daha iyi sindirim: Mideniz, uyumadan önce yiyecekleri parçalamak için zamana sahip olur.

Daha iyi uyku: Rahatsızlıktan kaçının ve geceleri daha iyi dinlenin.

Kilo yönetimi: Erken yemek yemek kalori kullanımını kontrol etmeye yardımcı olur ve kilo alımını önleyebilir.

Asit reflüsünün azalması: Mide asidinin yemek borusuna geri akma olasılığının azalması.

Daha fazla enerji: Erken yemek yemek, vücudunuzun gece boyunca dinlenmek ve onarmak için zamana sahip olması nedeniyle ertesi gün kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olabilir.


Akşam yemeğini ne zaman yemelisiniz? - 5

BU ZAMAN DİLİMİNİ YÖNETEMİYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Birçok kişi hala akşam 6-7 arasında iştedir ve bu saatte akşam yemeği hazırlamaya bile başlamamıştır.

Bu nedenle, bu zaman dilimi sağlık için mükemmel olsa da çoğu kişi için çok pratik olmayabilir.

Böyle bir durumda, akşam yemeğinizi mümkün olan en kısa sürede, en geç 20.30'da yemeye çalışın. Bunun dışında, akşam yemeğinizi sabahın erken saatlerinde (ya da en azından bir kısmını) hazırlayın, böylece akşam eve döndüğünüzde çok fazla bir şey yapmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, eğer yapabiliyorsanız, akşam yemeğinizi işe de götürebilir veya eve gitmeden hemen önce büyük bir öğün yiyebilirsiniz. Gece hala aç hissediyorsanız, bir bardak ılık süt veya biraz yeşil çay içebilirsiniz.

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