Aksiyon yıldızı Vin Diesel tatilde göbeklendi

Vin Diesel ile ilgili haberin yer aldığı Amerikan magazin sitelerinde hayranları, oyuncunun son görüntüsüyle ilgili "Sonunda Vin Diesel'in de artık benim gibi bir vücudu var" benzeri yorumlar yaptı. Birçok kişi oyuncunun tam da orta yaşlı bir baba gibi göründüğünü ileri sürdü. Bazı hayranları da Vin Diesel için Hızlı ve Öfkeli günlerinin artık geride kaldığını söyledi.