Al Pacino: The Godfather’da oynadığım için çok şanslıyım

Ünlü aktör, filmin hayatı ve kariyeri üzerindeki büyük etkisini de şöyle açıkladı:

"Kendimi birdenbire başka bir dünyada buldum. Tüm gözler benim üzerimdeydi. Tabii ki, filmdeki diğer karakterler de çok göz önündeydi. Canlandırdığım karakter, bana baş etmesi zor olan yeni bir kimlik verdi.”