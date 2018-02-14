Al Pacino'nun 39 yaş küçük sevgilisi (Aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler)
Oscar ödüllü, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Al Pacino'nun kendisinden 39 yaş küçük Meital Dohan ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İkilinin birlikteliği yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.
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1Geçtiğimiz yıl 38 yaşındaki oyuncu sevgilisi Lucila Sola objektiflere bol bol poz veren Al Pacino'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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278 yaşındaki oyuncunun 39 yaşındaki komedyen Meital Dohan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkili Los Angeles'ta bir kaç kez yemek yerken görüntülendi. NY Times'ta çıkan habere göre çift birkaç aydır birlikte ve çok mutlu.
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3Model Blac Chyna, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor. Rapçi Tyga Tyga ve Kim Kardashian'ın erkek kardeşi Rob Kardashian ile olan ilişkilerinden 2 tane çocuğu olan 30 yaşındaki manken şimdi de 18 yaşındaki rapçi YBN Almighty Jay ile beraber. Los Angeles'ta görüntülenen ikiliye Chyna'nın oğlu King ve kızı Dream de eşlik etti.
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Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone
Oscarlı aktör Leonardo DiCaprio (43), 21 yaşındaki Arjantinli sevgilisi Camila Morrone ile St. Tropez'de tatil yaptı. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan ancak yan yana görüntü vermekten kaçınan çift, önceki gün lüks bir yatta objektiflere takıldı.
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5DiCaprio, kahvaltıda yaptığı komik surat ifadeleriyle genç sevgilisini güldürürken, çifte Morrone'un annesi de eşlik etti. Kahvaltının ardından DiCaprio'nun kendisine hediye ettiği kolyeyi takan güzel model, sosyal medyada DiCaprio'yla ilgili hiç paylaşım yapmamasına rağmen sevgilisiyle bol bol selfie çekti. Çift, daha sonra Nice'e geçerek özel uçakla Fransa'dan ayrıldı.
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Gözlerden uzakta kalmaya çalışan çift, daha önce Batı Hollywood'da kahvaltı yaptıktan sonra kol kola yürürken görüntülenmişti. Güzel modelin annesi Lucila Sola, uzun yıllardır Al Pacino ile birlikte.
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Heidi Klum ve Tom Kaulitz
Heidi Klum, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz hakkında InStyle dergisine samimi açıklamalar yaptı. 45 yaşındaki model, “Son dönemde bu konu hakkında çok fazla soru alıyorum. Yaş farkını kafama takmıyorum ve mutlu hayatımı yaşamaya bakıyorum” dedi.
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Nicole Scherzinger ve Grigor Dimitrov
ABD’li şarkıcı Nicole Scherzinger (40) arkadaşlarıyla yaptığı Mikonos tatilinin ardından sevgilisi Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov (27) ile tatile çıktı. Aşıklar önceki gün Saint-Tropez’de gör��ntülendi. Gün boyu teknede keyif yapan çift, romantik anlar yaşadı.
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James Franco ve Isabel PakzadABD'li aktör James Franco (40), sevgilisi Isabel Pakzad (25) ile beraber New York'taydı. Aralarındaki 15 yaş farkla gündeme gelen James Franco-Isabel Pakzad çiftinin evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Söylentilere yanıt vermeyen ünlü çift, bir mekandan el ele çıktıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.
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Caitlyn Jenner ve Sophia Hutchins
Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Kendall ile Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner (68), kendisinden 47 yaş küçük sevgilisi Sophia Hutchins (21) ile objektiflere takıldı. Malibu'da el ele alışveriş yapan Caitlyn Jenner-Sophia Hutchins çifti kameralara böyle yansıdı
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Britney Spears ve Sam Asghari
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears (36), kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Sam Asghari (23) ile pozunu sosyal medyada paylaştı. Instagram paylaşımına "Diğer yarım ile en iyi zaman" notunu düşen Britney Spears, kısa sürede yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.
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Scott Disick ve Sofia Richie
Efsane şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia Richie, Scott Disick'i terk etti. Sofia'nın ailesinin onaylamadığı büyük aşkın bitmesinin nedeni ise ihanet. TMZ'nin haberine göre; Scott'ın kendinisi Miami'de aldattığını öğrenen Sofia, reality şov yıldızını zaman kaybetmeden kaybetti. Kim Kardashian'ın ablası olan Kourtney Kardashian'dan 3 çocuğu olan Scott Disick ile Sofia'nın arasındaki yaş farkı da çok konuşulmuştu.
Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, Kardashian/Jenner ailesinin yakın dostu Sofia Richie ile aşk yaşaması da ayrı bir tartışma konusu olmuş.
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13Justin Theroux ile Emma Stone
Kısa süre önce Jennifer Aniston'dan ayrılan Justin Theroux (46), Maniac dizisinin çekimlerinden fırsat buldukça güneş ve havuzun keyfini çıkarıyor. Theroux'nun rol arkadaşı Oscar ödüllü Emma Stone (29) da dün oyuncuya katılarak kırmızı mayosu ile kendini güneşe teslim etti. Aralarında 17 yaş fark olan oyuncuların samimiyeti dikkatlerden kaçmadı.
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14Bir dönem dünyanın en gözde bekârları arasında sayılan Hollywood yıldızı Hugh Grant, 57 yaşında nikah masasına oturdu. Dört Nikah Bir Cenaze ve Aşk Engel Yanımaz gibi romantik komedilerin yıldızı Hugh Grant, üç çocuğunun annesi İsveçli televizyon prodüktörü Anna Eberstein'le (39) evlendi. 2011 yılından beri birliktelik yaşayan ünlü çiftin ilk çocuğu 2012'de dünyaya gelmişti.
Grant'in önceki ilişkisinden Tabitha ve Felix adlarında iki çocuğu daha bulunuyor.
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15Don McLean ve Paris Dylan
Dünyaca ünlü müzisyen Don McLean, aşk hayatıyla tepki çekti. 72 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı 24 yaşındaki Paris Dylan ile Manchester'da görüntülendi. Aralarında 48 yaş fark bulunan ikilinin ilişkisi, İngiliz basınında eleştiri konusu oldu.
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Doug Hutchison ve Courtney Stodden
Tüm dünyaya adını 16 yaşındayken kendisinden 34 yaş büyük oyuncu Doug Hutchison (57) ile evlenerek duyuran Courtney Stodden (23), 7 yıllık evliliğin ardından resmi olarak boşanma davası açtı.
İlişkilerinin bittiğini yaklaşık 2 yıl önce açıklayan ancak boşanmayan çift, resmi işlemleri başlattı. İkilinin hakkında daha önce defalarca boşandıklarına dair haberler çıkmış, hatta Courtney Stodden’in yeni aşklara yelken açtığı söylenmişti.
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Dane Cook ve Kelsi Taylor
Stand-up programları ve filmleriyle Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan 45 yaşındaki aktör Dane Cook, 19 yaşındaki sevgilisi Kelsi Taylor'la tatilde görüntülendi. Ünlü aktör ve genç sevgilisi geçen ay Instagram'dan yaptıkları romantik bir paylaşımla ilişkilerini duyurmuşlardı.
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18John Stamos ve Caitlin McHugh
Bir dönem ülkemizde de gösterilen Full House (Bizim Ev) dizisinin yanı sıra Generel Hospital, ER, Glee gibi yapımlarda rol alan 54 yaşındaki oyuncu John Stamos, 34 yaşındaki hamile sevgilisi ile evlendi.
Studio City'deki törene çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Gelin Caitlin McHugh ile damat John Stamos, törenin ardından plakası çıkarılmış klasik beyaz bir arabayla yeni hayatlarına doğru yola çıktı.
Caitlin McHugh, düğünden birkaç gün önce Beverly Hills'te kaldığı otelde soygun kurbanı olmuştu. Genç kadının 165 bin dolar değerindeki takıları kimliği henüz bulunamayan kişi ya da kişiler tarafından çalınmıştı.
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Leonardo DiCaprio-Camila Morrone
Yaş farkı: 23
Oscar Ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Los Angeles’ta kendisinden 23 yaş küçük manken Camila Morrone’un evinden çıkarken görüntülendi.
Muhabirlere konuşmayan ikili, “Acaba yeni bir aşk mı?” sorusunu akıllara getirdi.
Son olarak Sarah Snyder’la birlikte olan 43 yaşındaki oyuncunun, bu ilişkiyi noktaladığı da öne sürüldü.
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Brad Pitt ile Jennifer Lawrence aşkı
2017'nin bitmesine sayılı günler kala yılın aşk bombası ortaya atıldı. Angelina Jolie ile boşanma süreci devam eden Brad Pitt (54) ile yönetmen sevgilisi Darren Aronofsky'dan geçtiğimiz ay ayrılan Jennifer Lawrence'ın (27) aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Brad Pitt'in, uzun süredir beğendiği kendinden 27 yaş küçük Jennifer Lawrence'ın telefon numarasını arkadaşından aldığı, ikilinin yoğun bir mesaj trafiğine ve sık sık gece buluşmaya başladığı öne sürüldü.
Aşk iddiası kadar aralarından yaş farkı da konuşulan ikili şimdilik iddialar karşısında sessizliklerini koruyorlar.
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21Brad Pitt ve Angelina Jolie
Yaş Farkı: 12
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22Ellen DeGeneres & Portia de Rossi
Yaş Farkı: 15
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23Jay Z & Beyoncé
Yaş Farkı: 12
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24Kourtney Kardashian & Younes Bendjima
Kardashian kızlarının en büyüğü Kourtney Kardashian (38), önceki gün kendisinden 14 yaş küçük model sevgilisi Younes Bendjima (24) ile Los Angeles’ta görüntülendi. Bir mekanda öğle yemeği yiyen çift, daha sonra el ele yürüyüş yaptı. İkili, aralarındaki yaş farkını önemsemediklerini, mutlu olduklarını söyledi.
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25Aerosmith grubunun üyesi Steven Tyler, önceki gün 41 yaş küçük sevgilisi Aimee Preston (28) ile birlikte Los Angeles'taki bir dükkanda görüntülendi. Dünyaca ünlü 69 yaşındaki müzisyen Steven Tyler, sebze-meyve alışverişi yaptıkları dükkanda sevgilisi Aimee Preston'la romantik anlar yaşadı.
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26Donald Trump & Melania Trump
Yaş Farkı: 24
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27Jason Statham & Rosie Huntington Whiteley
Yaş Farkı: 20
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28Brigitte Trogneux & Emmanuel Macron
Yaş farkı: 20
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29St. Vincent & Cara Delevingne
Yaş Farkı: 10
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30Ryan Reynolds & Blake Lively
Yaş Farkı: 11
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31Johnny Depp & Amber Heard
Yaş Farkı: 23
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32Dominic Purcell & Annalynne McCord
Yaş Farkı: 17
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33Olivier Sarkozy & Mary-Kate Olsen
Yaş Farkı: 17
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34Adam Levine & Behati Prinsloo
Yaş Farkı: 10
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35Stephen Moyer & Anna Paquin
Yaş Farkı: 13
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36Sam Taylor Wood & Aaron Johnson
Yaş Farkı: 23
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37Ian Somerhalder & Nikki Reed
Yaş Farkı: 10
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38Matthew McConaughey & Camila Alves
Yaş Farkı: 13
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39Jennifer Lopez & Casper Smart
Yaş Farkı: 18
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40Kris Jenner & Corey Gamble
Yaş Farkı: 24
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41Bruce Willis & Emma Heming
Yaş Farkı: 24
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42Michael Douglas & Catherine Zeta-Jones
Yaş Farkı: 25
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43Hugh Hefner & Crystal Harris
Yaş Farkı: 60
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