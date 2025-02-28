Ala Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Ala Suresi meali ve tefsiri

ALA SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Kur’an-ı Kerim’in standart 604 sayfalı mushaf düzenine göre A’lâ suresi genellikle 591. sayfada bulunur. Fakat farklı yayınevlerinin baskılarında veya özel basımlarda sayfa numaraları ufak değişiklik gösterebilir. Mushafın sayfa düzenlemesi bazen font, satır sıklığı ya da tecvid işaretlerine göre farklılık taşır. Yine de yaygın olan basımda 30. cüzün içinde yer alır ve 591. sayfada okunur. Bu sureyle aynı sayfada çeşitli kısa sureler de bulunabilir. Genellikle küçük sureler cüz sonuna doğru toplandığı için, okuyan kişi dilerse art arda birkaç sureyi aynı sayfa üzerinden takip edebilir. Bu şekilde hafızlık ve tefekkür pratikleri de kolaylaşır. Bazı mealli mushaflarda çeviri dipnotları sayfa düzenini değiştirebilir. O nedenle tam konum hakkında en net sonuç, kullanılan mushafın basım bilgisine bakılarak elde edilir.





ALA SURESİ KAÇ SAYFA?

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ALA SURESİ KAÇINCI CÜZ?

A’lâ suresi, ayet sayısı bakımından kısa bir metin olduğu için tek bir sayfada yer alır. Standart mushaflarda 19 ayetten ibaret bulunduğu için iki sayfaya bölünme durumu genellikle yaşanmaz. Sureyi okumak kısa sürmesine rağmen içeriği oldukça derindir. Tek sayfalık bu surede, Allah’ın yaratma kudreti ve insanın kendisini arındırarak ahirete hazırlaması vurgulanır. Özel hat çalışmalarında ya da büyük puntolu meallerde sure iki sayfaya yayılabilir, ancak genel kabul gören baskılarda sure tek sayfa halinde sunulur. Kur’an okuma pratiklerinde, kısa ama etkili bir anlatıma sahip olması nedeniyle sık tercih edilir. Kur’an öğrenenler, tek sayfalık bu sureyi kolaylıkla ezberleyebilir. Bazı Mushaf uygulamaları ya da basımları, sureyi zengin tecvid işaretleriyle süsleyerek sayfa düzenini uzatsa da, büyük çoğunlukta sure tek sayfada tamamlanır.A’lâ suresi, Müslümanlar nezdinde faziletli sureler arasında anılır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) cuma ve bayram namazlarında bu sureyi okumaktan haz duyduğu rivayet edilir. Bu rivayet, surenin manevi değerini daha da artırır. Surede Allah’ın en yüce sıfatlarına dikkat çekilir. Kalbin dünya meşguliyetlerinden uzaklaşıp Allah’ın büyüklüğünü düşünmesine katkı sağlar. Ahiret inancını güçlendirir, bu sayede iman tazelenmesine vesile olur. Surede geçen ayetlerde, Kur’an’ın ezberlenmesinin kolaylaştırılacağı müjdelenir ve okuyanın gafletten uyanmasına işaret edilir. Kaynaklara göre, sureyi düzenli okuyanların kalplerindeki dünyevi tutkuların azalacağı ve ahirete hazırlık bilincinin artacağına inanılır. Ayrıca, içten bir yürekle tefekkür ederek okunduğunda kişi dünya nimetlerini ikinci plana atmayı hatırlar. Sure, manevi bakımdan dinginlik arayanları sakinleştirir. Kur’an okumaya yeni başlayanlar için de ezberlenmesi kolay bir metin olduğu söylenir. Genel olarak A’lâ suresi, Allah’ın kudretini idrak etmeye ve sonsuz hayata hazırlanmayı teşvik eder.A’lâ suresi, Kur’an’ın son cüzü olan 30. cüzde yer alır. 30. cüz, kısa surelerden oluştuğu için birçok Müslüman tarafından kolaylıkla ezberlenmeye uygundur. A’lâ suresi de bu cüzün son taraflarına doğru bulunur. Cüzler, Kur’an’ın 20 sayfalık ortalama bölümleri kabul edilir. 30. cüz ise “Amme cüzü” olarak da anılır ve içinde pek çok Mekke suresini barındırır. A’lâ suresi, bu cüzde okumayı kolaylaştıran metinlerden biri olarak öne çıkar. Genellikle tefekkür ve mesaj yoğunluğu fazladır. Cüz içinde yer aldığı konum, insanları ahirete yönlendiren mesajlarla uyumludur. Okunurken, surelerin sırasını takip etmek isteyenler 30. cüzde A’lâ suresini bulabilir. A’lâ suresinin tilavetiyle 30. cüzün diğer kısa surelerinin manaları arasında bir bütünlük fark edilir. Böylece okuyan kişi, Mekke döneminin iman ve ahiret odaklı mesajlarını arka arkaya dinlemiş veya okumuş olur.