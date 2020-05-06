Alacakaranlık yıldızı Ashley Greene market kuyruğunda

ntv.com.tr 06.05.2020 - 11:35
Alacakaranlık (Twilight) serisi oyuncusu Ashley Greene, karantina günlerinde zamanını okuyarak değerlendiriyor. Ama bu alışkanlığını sürdürmesi için evde olması gerekmiyor.
33 yaşındaki Amerikalı oyuncu, sınırlı sayıda müşterinin içeri alındığı bu günlerde market sırasında beklerken görüntülendi.
Beverly Hills’teki bir markete girmek için maskeli bir şekilde sıranın kendisine gelmesini bekleyen Greene, elinden kitabını düşürmedi.
Öte yandan Alacakaranlık film dünyasından yeni haberler var. Yazar Stephenie Meyer yakında yepyeni bir kitap çıkaracağını duyurdu. Robert Pattinson ile Kristen Stewart’ın başrolleri paylaştığı Alacakaranık serisi Meyer’in romanından uyarlandı.
Ashley Greene, 2008 yapımı ilk Alacakaranlık filminde canlandırdığı Alice Cullen karakteriyle dünya çapında ün yakalamıştı.