Alak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Alak Suresi meali ve tefsiri

Alak suresi, Mekke döneminde inmiş olup Mushaf tertibine göre 96. sırada yer alır. Dini kaynaklarda yer aldığı şekilde 19 ayetten oluşur. Adını, ikinci ayetinde geçen “alak” kelimesinden alır. Bu kelime, insanın yaratılış serüveninde ana rahmindeki asılıp tutunan hâli ifade eder.

Alak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Alak Suresi meali ve tefsiri - 1

ALAK SURESİ NEDİR?

Alak suresi, içinde ilk vahiy ayetlerinin bulunmasıyla da öne çıkar. İniş sırasına göre Kur’an’ın ilk inen ayetleri, bu surenin başlangıcında bulunur. Okuma emriyle başlaması, dinin öğrenme ve öğretmeye verdiği önemi vurgular. Burada, insanın hangi aşamalardan geçtiği ve Rabbine nasıl yönelmesi gerektiğine dair mesajlar aktarılır. Bu surenin temel konularından biri, insanın kendini imkânlar yönünden bağımsız görüp azması ve bunu yüce yaratıcıya karşı nankörlük seviyesine taşımasıdır. Son ayetinde, Allah’a secde ve yakınlaşma tavsiye edilir. Alak suresi, iman esaslarını pekiştirme yönünde önemli bir rehber niteliği taşır.

ALAK SURESİ'Nİ OKUMAK VE ALAK SURESİ DİNLEMEK


Alak suresi, okunduğunda veya dinlendiğinde insana manevi bir farkındalık kazandırır. Özellikle ilk beş ayetin, Peygamber’e gelen ilk vahiyler olması nedeniyle yeri ayrıdır. Bu sure, Rabb’in insana öğrettikleri sayesinde kişinin kendini ve yaratılış gayesini hatırlatır. Hükmünü kabul edip gereklerini yerine getirme düşüncesini güçlendirir. Dini kaynaklarda belirtildiği gibi, surenin mesajını anlamak ve kalpten bir niyetle dinlemek ruh üzerinde olumlu tesir bırakır. İçinde geçen ayetler, insanın Rabb’ini tanımasını, acizliğini idrak etmesini ve O’na yönelmesini gündeme getirir. Namaz öncesinde ya da günlük zaman dilimlerinde surenin okunması, okuyanı ruhen besler. Herhangi bir vakitte, özellikle gönül dinginliği aranırken, Alak suresini dinlemek de tavsiye edilir. Bu sure, secde etme ve yakınlaşma öğüdüyle son bulur. Dileyenler, düzenli bir alışkanlık hâline getirerek hem okumadan hem dinlemeden istifade edebilir.

YAŞAM HABERLERİ

Alak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Alak Suresi meali ve tefsiri - 2

ALAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Alak suresinin Arapça okunuşu ve yazılışı, asıl metnin korunması açısından önemlidir. Bu sure, Kur’an’ın ilk inen ayetlerini içermesi nedeniyle de ayrıca dikkat çeker. Arapça aslî metin, Mushaflarda 96. sure olarak geçer. Surenin
Arapça yazılışı:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

  1. اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَۚ
  2. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ
  3. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ
  4. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ
  5. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۜ
  6. كَلَّٓا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىۙ
  7. اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰىۜ
  8. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰىۜ
  9. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهٰىۙ
  10. عَبْدًا اِذَا صَلّٰىۜ
  11. اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰىۙ
  12. اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰىۜ
  13. اَرَاَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰىۜ
  14. اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰىۜ
  15. كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ۬ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِۙ
  16. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍۚ
  17. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۙ
  18. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَۙ
  19. كَلَّاۜ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
Alak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Alak Suresi meali ve tefsiri - 3

ALAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Alak suresinin Türkçe harflerle okunuşu, Arapça bilmeyenlerin telaffuzuna yardımcı olur. Latin harflerle aktarıldığında, metnin fonetiği takip edilebilir. Surenin Türkçe yazılışı:

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. İkra’ bismi rabbikellezî halak
  2. Halakal insâne min alak
  3. İkra’ ve rabbukel ekrem
  4. Ellezî alleme bil kalem
  5. Alleme’l-insâne mâ lem ya’lem
  6. Kellâ innel-insâne le yatgâ
  7. En raâhusteğnâ
  8. İnne ilâ rabbike’r-rucâ
  9. Eraeytellezî yenhâ
  10. Abden izâ sallâ
  11. Eraeyte in kâne alel-hudâ
  12. Ev emera bit-takvâ
  13. Eraeyte in kezzebe ve tevellâ
  14. Elem ya’lem bi annenllâhe yerâ
  15. Kellâ lein lem yentehi le-nesfe’an bin-nâsıyeti
  16. Nâsiyetin kâzibetin hâti’eh
  17. Felyed’u nâdiyeh
  18. Sened’uz-zebâniyeh
  19. Kellâ lâ tutı’hu ves cüd vakterib
Alak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Alak Suresi meali ve tefsiri - 4

ALAK SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Alak suresi, Mushaf’ta 96. sırada bulunur. Dini kaynaklarda, tam olarak hangi sayfada yer aldığına dair net bir rakam geçmemektedir. Farklı baskılarda sayfa numarası değişebilir. Bazı Mushaflarda surenin 30. cüz içinde yer alması nedeniyle son sayfalara doğru denk gelmesi mümkündür. Standart ölçü ya da hat üzerinde basılan Kur’an nüshalarında benzer bir sıralama olsa da kesin bir sayı farkı görülebilir. Genellikle 30. cüzün başlarına yakın bir konumdadır. Kur’an’ın maddi düzeni, basıma ve satır yoğunluğuna göre küçük farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle “genellikle şu sayfada bulunur” demek, her baskıda aynı olmayabilir. Bu sureye ulaşmak isteyenler, Mushaf’ın sonunda yer alan fihristi kullanarak 96. sureyi bulabilir.

ALAK SURESİ KAÇ SAYFA?


Alak suresi, 19 ayetten oluşur ve uzunluk bakımından oldukça kısadır. Sadece tek sayfa veya en fazla bir sayfanın bir kısmını kaplayacak biçimde yer alır. Mushaf düzenine göre, surenin tamamı tek bir yerde toplanır. Bu durum, kullanılan matbu Mushafın dizgisine göre ufak farklılıklar gösterebilir. Yani, bir sayfa içinde tam olarak yer alması mümkündür ya da sayfanın yarısını kaplayabilir. Kesin sayı farkları, hattın boyutu ve puntoların düzenine göre ortaya çıkar. Fakat çoğunlukla bir tam sayfayı geçmeyecek kadar kısa olduğu söylenebilir. Bazı Mushaflarda sayfanın ortasından başlayıp biterek yalnızca yarım sayfa tutar. Kısalık açısından, Kur’an’daki kısa sureler arasında yer alır.

ALAK SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? ALAK SURESİ'NİN FAYDALARI


Alak suresi, insanın yaratılışındaki hikmeti anlatır. Dini kaynaklarda, bu surenin özellikle ilk vahiy ayetlerini içermesi sebebiyle büyük bir değere sahip olduğu belirtilir. Burada, “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” emri, ilmin ve tefekkürün önemini vurgular. Kişi, surenin mesajını kavradığında, Rabbine karşı sorumluluk bilincine yeniden yönelir. Alak suresini düzenli okumak, cehaletten uzaklaşma isteğini canlandırır. Ayrıca, insana verilen nimetlerin değerini hatırlatarak şükrü artırmaya yardımcı olur. Surede, insanın nankörlüğü ve azgınlaşması konuları da işlenir. Bu nedenle, kalpte tevazuyu güçlendirmesi beklenir. Okuyana manevî bir farkındalık kazandırarak, yaratıcısına yaklaşma vesilesi oluşturur. Son âyeti olan secde emri, kulun yüce mertebesine işaret eder. Bu faziletler, surenin Kur’an bütünlüğü içindeki kıymetini ortaya koyar.

ALAK SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Alak suresi, en son cüz olan 30. cüz içinde bulunur. 30. cüz, kısa surelerin yoğun olarak yer aldığı kısımdır. Surenin, Mushaf sıralamasında 96. sure oluşu, iniş sıralamasında ise ilk sure olarak bilinmesi önem taşır. Dini kaynaklarda bu konumun önemi, inen ilk ayetler arasında yer almasıyla açıklanır. 30. cüz, kısa surelerin yoğun olduğu bölümdür. 29. ve 30. cüzler 'Amme cüzü' olarak anılır. Alak suresi, içeriğindeki “oku” emri nedeniyle cüz içindeki diğer surelerden farklı bir vurgu taşır. Bu özelliğiyle, Kur’an’ı öğrenme ve öğretme fikrinin temel noktalarından biridir. Dolayısıyla 30. cüzde bulunması, sureyi daha kolay ezberlenir hâle getirir.
Alak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Alak Suresi meali ve tefsiri - 5

ALAK SURESİ'NİN TAMAMI (ALAK SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 19 AYET)

Alak suresinin tümü Arapça orijinali ve Latin harflerle okunuşu şu şekildedir:
Arapça Metin (Tamamı):

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

  1. اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَۚ
  2. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ
  3. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ
  4. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ
  5. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۜ
  6. كَلَّٓا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىۙ
  7. اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰىۜ
  8. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰىۜ
  9. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهٰىۙ
  10. عَبْدًا اِذَا صَلّٰىۜ
  11. اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰىۙ
  12. اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰىۜ
  13. اَرَاَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰىۜ
  14. اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰىۜ
  15. كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ۬ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِۙ
  16. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍۚ
  17. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۙ
  18. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَۙ
  19. كَلَّاۜ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

Latin Harflerle Okunuşu (Tamamı):

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. İkra’ bismi rabbikellezî halak
  2. Halakal insâne min alak
  3. İkra’ ve rabbukel ekrem
  4. Ellezî alleme bil kalem
  5. Alleme’l-insâne mâ lem ya’lem
  6. Kellâ innel-insâne le yatgâ
  7. En raâhusteğnâ
  8. İnne ilâ rabbike’r-rucâ
  9. Eraeytellezî yenhâ
  10. Abden izâ sallâ
  11. Eraeyte in kâne alel-hudâ
  12. Ev emera bit-takvâ
  13. Eraeyte in kezzebe ve tevellâ
  14. Elem ya’lem bi annenllâhe yerâ
  15. Kellâ lein lem yentehi le-nesfe’an bin-nâsıyeti
  16. Nâsiyetin kâzibetin hâti’eh
  17. Felyed’u nâdiyeh
  18. Sened’uz-zebâniyeh
  19. Kellâ lâ tutı’hu ves cüd vakterib
Bu 19 ayetlik sure, okuyana ilim ve tefekkür kapıları açar. Secde emriyle biter.
Alak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Alak Suresi meali ve tefsiri - 6

ALAK SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Alak suresini ezberleme sürecine başlarken önce Arapça metni dinleyerek aşina olmak işe yarar. Ayetlerin sıralamasını zihne yerleştirmek için kısa tekrarlara ağırlık verilir. Özellikle ilk beş ayet, Allah’ın indirdiği ilk vahiy olmasıyla zihinlerde kalıcıdır. Her gün birkaç ayeti tekrar etmek ve gün içinde uygun vakitlerde okumak, ezberlemeyi hızlandırır. Ezber esnasında anlamını gözden geçirmek, sureyle bağ kurmayı kolaylaştırır. Telaffuz hatalarını önlemek amacıyla kaynaklarda yer alan okunuş metnine bakılır. Hatalı okumayı alışkanlık hâline getirmemek için sesli şekilde okumak önerilir. Ezber bittikten sonra aralarda tekrar yapmak ve namaz içinde okumak, sureyi kalıcılaştırır. Düzenli pratik ve sabır, ezber sürecini verimli kılar.

ALAK SURESİ MEALİ NEDİR? ALAK SURESİ'NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Alak suresinin mealine göre, “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” emriyle başlanır. İnsanın alaktan, yani asılıp tutunan bir maddeden yaratıldığı bildirilir. Ardından, kalemle öğretmenin önemine vurgu yapılır. Bu surede insanın, kendisini yeterli görüp nankör davranabileceği belirtilir. Oysa tüm varlığın dönüşü Rabbinedir. İnkâr eden veya ibadeti engelleyene karşı, Allah’ın gördüğü ve hesap soracağı hatırlatılır. Sure, secdeye çağrı yaparak sonlanır. Bu davet, insana Allah’a yakınlaşma yolunu açıkça gösterir. Konu başlıkları arasında okumaya teşvik, insanın yaratılış aşamaları, kulun namazına engel olan davranışlar ve ilahi hüküm bulunmaktadır. Özünde, insanın yaratıcısıyla bağlantısını güçlendirmesi teşvik edilir.

ALAK SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


Alak suresinin bir diğer adlandırması, kaynaklarda “İkra” olarak zikredilir. Bu isim, surenin ilk kelimesinden gelir. “Oku” anlamındaki “İkra” ifadesi, aynı zamanda Kur’an’ın ilk inen emri olmasıyla dikkat çeker. Bazı rivayetlerde “İkra’ bi’smi Rabbike” şeklindeki tam ibareyle de anıldığı görülür. Her iki ad da, surenin içeriğindeki okumaya vurguya işaret eder. Mushaf’taki resmi adı “Alak” olsa da, halk arasında bazen “İkra” suresi denildiğinde aynı sure kastedilir. Bu alternatif ad, suredeki ana temayı yansıttığı için yaygın olarak bilinir. Fakat Mushaflarda genellikle “Alak” ismi kullanılır.

ALAK SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Alak suresinin tefsirinde, ilk beş ayetin Kur’an’ın ilk vahiyleri olduğu vurgulanır. “Oku!” emri, ilim ve bilginin yüceliğini gösterir. Yaratılışın bir damla maddeden başlayıp yücelmesi, insanın acizliğini ve aynı zamanda potansiyelini anlatır. Kalemle öğretmenin bahsi, ilahi öğretinin sadece sözlü değil, yazılı aktarımının da önemini açıklar. Tefsir kaynaklarında, insanın kendini yeterli görebilecek kadar azgınlaşma tehlikesine dikkat çekilir. Bu gafletin sebebi, Rabbini unutmaktır. Surenin sonunda ise secdeye çağrı vardır. Bu, kulun Rabbine en yakın olduğu anı temsil eder. Tefsirler, surede geçen ibretlik örneklerle ibadetin özünü ve inkarcı tavrın boşluğunu açıklar.
Alak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Alak Suresi meali ve tefsiri - 7

ALAK SURESİ NE İÇİN OKUNUR? ALAK SURESİ NEDEN OKUNUR?

Alak suresi, ilk vahiy ayetlerini içermesi ve özellikle “oku” emriyle başlaması yüzünden okunur. Bu emir, öğrenmeye ve öğretmeye teşvik eder. Kur’an’ın manevî yol göstericiliğinde önemli bir yere sahiptir. İnsanın yaratılış öyküsü, surede dikkati çeker. Bu nedenle, varoluşu ve Rabbine yönelmeyi düşünmek isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilir. İnsan, nankörlüğe düşmeye karşı uyarılır ve gerçek kudret sahibinin Allah olduğu hatırlatılır. Namaz gibi ibadet anlarında, kısa surelerin fazileti kapsamında da okunabilir. Ayrıca, okuyan kişi hem ilim peşinde olma isteğini canlandırır hem de secdeyle birlikte kalbî yakınlaşma yaşar. Böylece, manevî huzur ve ilahi öğütlere yönelme sağlanır.

ALAK SURESİ KAÇ AYETTİR?


Alak suresi, toplam 19 ayetten oluşur. Dini kaynaklarda bu sayı hakkında görüş birliği vardır. Sure, Mushaf sıralamasında 96. sırada yer alır ve okunuş bakımından kısa sureler arasında değerlendirilir. İlk beş ayeti, Kur’an’ın indiriliş tarihinde özel bir önem taşır. Geri kalan ayetlerinde, insanın yaratılışı ve azgınlaşması gibi konular ele alınır. Kısa olmasına rağmen taşıdığı mesajlar oldukça etkileyicidir. Bu 19 ayetin akışı içinde Rabbini tanıma, insani sorumluluk ve ibadet gibi temel kavramlar yer alır. Bazı surelerdeki ayet sayısı konusunda küçük farklılıklar olsa da Alak suresinde 19 ayet olduğu hususunda kaynaklar nettir.

ALAK SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Dini kaynaklarda, Kur’an’ı eline alarak okumak için abdestli olmak tavsiye edilir. Ancak sureyi ezbere bilip, dokunmadan okuyorsan diye bir ifade kullanılmamalıdır; “dokunmadan” ifadesi yerine tarafsız cümlelerle devam etmek gerekir. Neticede, Mushaf’a temas etmeden okunacaksa abdest şartı aranmadığını bildiren görüşler vardır. Genele bakıldığında, hürmeten ve Kur’an’a saygıdan dolayı abdestli okumak tercih edilir. Alak suresi, kısa olduğu için namazlarda, yolculukta veya günlük hayatta sıkça okunabilir. Abdestli olmak, manevi bir hazırlığın yansımasıdır. Fakat bu konuda katı hüküm yerine tavsiye vurgulanır. Temel ölçü, sureyi okumayı kolaylaştırmak ve saygıyı gözetmektir.

ALAK SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Alak suresinin kaç kez okunması gerektiğine dair, kaynaklarda kesin bir sayı yer almaz. Kişi, bu sureyi anlamak ve mesajlarına nüfuz etmek için dilediği kadar okuyabilir. Öğrenme ve ezber sürecinde tekrarlar artırılabilir. İbadetlerde, özellikle namazların içinde yer vermek isteyenler sureyi tercih edebilir. Bazı rivayetlerde, manevi olarak güçlü bir bilinç uyandırmak amacıyla, surelerin farklı sayılarda okunması önerilir. Fakat Alak suresi için özel bir rakamdan bahsedilmemektedir. Kur’an okumada temel prensip, samimiyet ve sürekliliktir. Alak suresinde de esas olan, gönülden okumak ve içerdiği ilahi mesajlarla amel etme arzusudur.
Alak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Alak Suresi meali ve tefsiri - 8

ALAK SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Alak suresi, herhangi bir zaman diliminde okunabilir. Gündelik hayatta veya namazlarda tercih edilebilir. Özellikle sabah saatlerinde, kişinin zihnini ilme ve ibadete hazırlaması için okunması önerilir. Bu surede, “oku” emriyle ilme işaret edildiğinden, ders çalışma veya araştırma öncesinde motive edici olduğu ifade edilir. Bazı geleneklerde, önemli kararlar öncesinde manevî bir hazırlık olsun diye bu sure okunur. İlk ayetlerinin ilk vahiy olması, tarihî bir ayrıcalık sağlar. Bu nedenle, Kadir Gecesi veya Ramazan ayının diğer günlerinde de okunabilir. Aslında, Kur’an’dan her sure gibi Alak suresi de niyetle ve samimiyetle her an okunmaya müsaittir.

ALAK SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Dini kaynaklarda, Alak suresinden hemen sonra okunması gereken belirli bir dua kaydı yer almaz. Her sure sonrasında, Rabbine yönelen kalp, samimi niyetle yakarışta bulunabilir. Özellikle bu sure, yaratılışı ve okumanın önemini anlattığı için, öğrenme ve marifet talebinde bulunmak uygundur. Dileyen, kendi dilinde veya dualarda geçen kalıplarla dua edebilir. Burada önemli olan içten bir niyetle Allah’tan yardım ve bağışlama dilemekten ibarettir. Sure sonrasında, kişiye manevi bir yakınlaşma kapısı açılması ümit edilir.

HER GÜN ALAK SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ


Alak suresini düzenli şekilde okuyan kimse, ilk ayetlerdeki “oku!” emrinin manevi tesirini daha derinden hisseder. Bu sure, ilme ve düşünmeye yöneltir. Her gün okunması, kalpteki şükrü canlı tutar. Çünkü sure, insanın hiçlikten var edildiğini hatırlatır. Ayrıca, azgınlaşma eğilimine karşı bir uyarı niteliği taşır. Kişi, suredeki uyarıları anımsadığında, kendine çeki düzen vermeye yönelir. Bu düzenli okuma, ilahi mesaja bağlanmayı kolaylaştırır. Özellikle secde emriyle bitmesi, kulun dua ve yakınlık için özel bir fırsat elde etmesine olanak sağlar. Böylece her gün okunması, okuyana manevi bir diriliş duygusu katar.
Alak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Alak Suresi meali ve tefsiri - 9

ALAK SURESİ NE ZAMAN İNDİ?

Alak suresinin ilk beş ayeti, Hz. Peygamber’e inen ilk vahiy ayetleri olarak bilinir. Dini kaynaklarda, bu ayetlerin Mekke’de, Hira Mağarasında tefekkür hâlinde iken indirildiğine dair bilgiler aktarılır. Bunun Ramazan ayının bir gecesinde gerçekleştiği bildirilir. Devam eden on dört ayetinin de yine Mekke döneminde, farklı bir zamanda nazil olduğu belirtilir. Bu ilk vahiy, “oku” emriyle başladığı için Kur’an’ın öğrenme ve öğretme misyonuna dikkat çeker. Tarihî süreçte, iniş sırasına göre Kur’an’ın en başında yer alır. Mushaf tertibine göre ise 96. sıradadır. İlk vahiy oluşu sebebiyle İslam tarihinde özel bir anlama sahiptir.

ALAK SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Hatim, Kur’an’ın baştan sona okunması anlamına gelir. Alak suresi de hatim sürecinde sırası geldiğinde okunur. Mushaf’taki resmi sıraya göre 96. sure, 30. cüz içinde bulunur. Hatim sırasında, Fatiha suresi ile başlayan Kur’an okumalarına devam edilir. Yasin, Fetih, Rahman ve benzeri sureler gibi Alak suresi de sıra geldiğinde okunur. Her surede olduğu gibi, Alak suresini okuma esnasında tecvid kurallarına dikkat edilir. Bu sure, kısalığı nedeniyle de kolaylıkla geçilen bir bölümdür. Hatim yaparken, Alak suresi okunduğunda, secde ayeti olduğu için secde yapılır. Daha sonra, diğer surelere geçilerek hatim tamamlanır. Neticede, Kur’an’ın bütünselliği içinde Alak suresi de yeri geldiğinde okunmuş olur.
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