Albino ikonlar Asel ve Kamila Kalaganova modacıların gözdesi

LORUN ELISABETH

Manchester'da okuyan 17 yaşındaki Lorun Elisabeth adlı genç kadın Twitter'da kendisini çektiği fotoğrafı paylaştı. Binlerce kişi Lorun'un Michael Jackson ile olan şiddetli benzerliği hakkında yorum yaptı.Lorun'un Jackson'ın ünlü şarkılarından birinin adı olan Blame it on the boogie mesajıyla yaptığı paylaşım 109 binden fazla kez beğenildi. The Mirror'ın haberine göre Lorun Elisabeth "Bunu belirten insanlara karşı tepkim her zaman olumluydu. İşin eğlenceli kısmına bakıyorum, hiçbir zaman internette bana söylediklerinden gerçekten rahatsız olan biri olmadım. O belirli fotoğfta Michael Jackson'a çok benzediğim açık. Birçok kişinin Michael Jackson'ın ünlü şarkı sözleriyle birlikte fotoğrafı retweet etmesini eğlenceli buldum" dedi.