Aldatan insanların en çok kurduğu 10 cümle

Aldatma davranışını inceleyen Dr. Shirley Glass'a göre, sadakatsiz kişiler genellikle yaptıkları hatayı küçümseyerek, hem kendilerini hem de partnerlerini rahatlatmaya çalışırlar. "Bu sadece bir hata" veya "Gerçekten önemli bir şey değildi" gibi cümleler, suçlarını hafifletmek için kullandıkları yaygın cümleler arasında yer alıyor.