Aldatan insanların en çok kurduğu 10 cümle
Romantik ilişkilerde sadakat kavramının yeri çok büyüktür. Bir ilişkinin güvenle devam edebilmesi için çiftlerin birbirlerine karşı dürüst olmaları gerekir. Partneri tarafından aldatılan kişiler özgüvenlerinde belirgin bir düşüş yaşamalarının yanı sıra travma bağı da geliştirebilirler. Uzmanlar, aldatmanın bireyin dürüstlük, güven ve sorumluluk gibi temel değerleri ihlal etmesiyle ilişkili olduğunu ve bu davranışın değersizlik duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirtiyor. Dünyanın önde gelen psikologlarına göre, aldatan insanlar genellikle benzer cümleleri kuruyor.
Aldatma davranışını inceleyen Dr. Shirley Glass'a göre, sadakatsiz kişiler genellikle yaptıkları hatayı küçümseyerek, hem kendilerini hem de partnerlerini rahatlatmaya çalışırlar. "Bu sadece bir hata" veya "Gerçekten önemli bir şey değildi" gibi cümleler, suçlarını hafifletmek için kullandıkları yaygın cümleler arasında yer alıyor.