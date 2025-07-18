Aldatılıyor musunuz? Çoğu insanın gözden kaçırdığı 5 gizli işaret

ANİ YOKLUK

Bir insan ne kadar meşgul olursa olsun, eğer gerçekten önemsiyorsa, sizin için her zaman zaman bulur. Bu ifade sıklıkla tartışılsa da, hepimizin bir günde 24 saatimiz olduğu da bir gerçek. Kendi dünyanızda çalışmak veya meşgul olmak kesinlikle sorun değil ve öyle de olmalı. Ancak bu meşguliyet aniden ortaya çıkmaya başlarsa günlerce iletişim kurmadan ortadan kayboluyorsa, ulaşmaya çalıştığınızda cevap vermiyorsa, nerede oldukları hakkında hiçbir fikriniz yoksa o zaman ciddiye almaya başlamanız gereken bir işarettir.