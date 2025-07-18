Aldatılıyor musunuz? Çoğu insanın gözden kaçırdığı 5 gizli işaret

Aldatma; mikro aldatma, ikiyüzlülük gibi farklı isimler altında, çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir. Ancak özünde hepsi aynı noktada birleşir: yalan. Peki, partneriniz sizi aldatıyor mu? işte birkaç ipucu.

Aldatılıyor musunuz? Çoğu insanın gözden kaçırdığı 5 gizli işaret - 1

Aşkın bir garanti süresi yoktur. Bazen bir ömür sürer, bazen ise birkaç yıl, ay ya da yalnızca bir gün içinde tükenir. Bu duygunun karmaşıklığı anlaşılabilir olsa da, asla mazur görülemeyecek bir şey vardır: aldatma.

Aldatma; mikro aldatma, ikiyüzlülük gibi farklı isimler altında, çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir. Ancak özünde hepsi aynı noktada birleşir: yalan.

Karşınızdaki kişi, sizin gerçeği öğrenmemeniz için bilinçli olarak gerçeği gizlemeyi, yani yalan söylemeyi tercih eder.

Eğer partnerinizin sizi aldatıyor olabileceğinden şüpheleniyorsanız, dikkat etmeniz gereken 5 önemli işaret şunlardır:


YAŞAM HABERLERİ

Aldatılıyor musunuz? Çoğu insanın gözden kaçırdığı 5 gizli işaret - 2

TELEFON VE BİLGİSAYARINDA GİZLİLİK

Partnerler arasındaki gizlilik önemlidir ve karşılıklı olmalıdır. Ancak çok ani bir durum sorun teşkil edebilir. Partnerinizin telefonunda, tabletinde veya bilgisayarında ani bir gizlilik fark ederseniz (cihazlarını ekrana bakamayacağınız şekilde yerleştirmesi, acil durumlarda bile telefonuna dokunmanıza izin vermemesi, yeni bir şifre kullanması veya aramaları ve mesajları hızla sonlandırması gibi), bunun nedeni suçüstü yakalanma korkusu olabilir.


Aldatılıyor musunuz? Çoğu insanın gözden kaçırdığı 5 gizli işaret - 3

RAHATSIZ EDİCİ ARKADAŞLIKLAR

Bazen insanlar, partnerleriyle paylaşmadıkları şeyleri, ister yeni bir ilişki ister mevcut partnerlerinden duydukları memnuniyetsizlik olsun, "büyük bir soruna" dönüşebileceğinden korkarak arkadaşlarıyla rahatça paylaşırlar. Hatta aldatma eylemlerini haklı çıkarmaya ve dışarıdaki arkadaşlarından onay almaya bile çalışabilirler. Partnerinizin arkadaşları genellikle ilişkiyi sizden önce öğrenir. Davranışlarının tuhaf, yapmacık veya mesafeli olduğunu fark ederseniz, bunun nedeni bir sır saklamaları veya sizin kendinizi kötü hissetmemeniz için sizden kaçınmaları olabilir.


Aldatılıyor musunuz? Çoğu insanın gözden kaçırdığı 5 gizli işaret - 4

ELEŞTİRİ

Kendi hatalarını veya aldatmanın suçluluğunu örtbas etmek için bazı insanlar aniden partnerlerini her küçük şey için eleştirmeye başlar. Her eylem, her söz yoğun bir incelemeyle yargılanmaya başlar. Bunun nedeni partnerlerinin büyük bir hata yapması değil, aldatan kişinin kendi davranışlarından dolayı suçluluk duyması ve bu suçluluğun ortaya çıkmasını istememesidir. Bu psikolojik savunma mekanizması, sizde kusur bularak aldatmalarını mantıklı kılmalarına yardımcı olur. Bu, onların "Sorun ben değilim, sensin" deme biçimleridir.

Aldatılıyor musunuz? Çoğu insanın gözden kaçırdığı 5 gizli işaret - 5

ŞÜPHELİ AÇIKLAMALAR

Yalan söylemek, göründüğünden çok daha zordur; özellikle de sadık bir partnere sürekli yalan söylemek. Yalancılar her yalan söylediklerinde aynı hikâyeyi tekrarlamak için ellerinden geleni yapsalar da, stres altındayken genellikle tutarsız bilgiler vermeye başlarlar. Bunun nedeni, uydurulan hikâyelerin çoğunun yanlış gerçeklerle kurgulanması ve aynı sorular alışılmadık bir şekilde sorulduğunda bu gerçeklerin çökmesidir.


Aldatılıyor musunuz? Çoğu insanın gözden kaçırdığı 5 gizli işaret - 6

ANİ YOKLUK

Bir insan ne kadar meşgul olursa olsun, eğer gerçekten önemsiyorsa, sizin için her zaman zaman bulur. Bu ifade sıklıkla tartışılsa da, hepimizin bir günde 24 saatimiz olduğu da bir gerçek. Kendi dünyanızda çalışmak veya meşgul olmak kesinlikle sorun değil ve öyle de olmalı. Ancak bu meşguliyet aniden ortaya çıkmaya başlarsa  günlerce iletişim kurmadan ortadan kayboluyorsa, ulaşmaya çalıştığınızda cevap vermiyorsa, nerede oldukları hakkında hiçbir fikriniz yoksa  o zaman ciddiye almaya başlamanız gereken bir işarettir.

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