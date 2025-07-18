Aldatılıyor musunuz? Çoğu insanın gözden kaçırdığı 5 gizli işaret
Aldatma; mikro aldatma, ikiyüzlülük gibi farklı isimler altında, çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir. Ancak özünde hepsi aynı noktada birleşir: yalan. Peki, partneriniz sizi aldatıyor mu? işte birkaç ipucu.
Aşkın bir garanti süresi yoktur. Bazen bir ömür sürer, bazen ise birkaç yıl, ay ya da yalnızca bir gün içinde tükenir. Bu duygunun karmaşıklığı anlaşılabilir olsa da, asla mazur görülemeyecek bir şey vardır: aldatma.
Aldatma; mikro aldatma, ikiyüzlülük gibi farklı isimler altında, çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir. Ancak özünde hepsi aynı noktada birleşir: yalan.
Karşınızdaki kişi, sizin gerçeği öğrenmemeniz için bilinçli olarak gerçeği gizlemeyi, yani yalan söylemeyi tercih eder.
Eğer partnerinizin sizi aldatıyor olabileceğinden şüpheleniyorsanız, dikkat etmeniz gereken 5 önemli işaret şunlardır: