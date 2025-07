Aldatılıyor musunuz? Çoğu insanın gözden kaçırdığı 5 gizli işaret

ELEŞTİRİ

Kendi hatalarını veya aldatmanın suçluluğunu örtbas etmek için bazı insanlar aniden partnerlerini her küçük şey için eleştirmeye başlar. Her eylem, her söz yoğun bir incelemeyle yargılanmaya başlar. Bunun nedeni partnerlerinin büyük bir hata yapması değil, aldatan kişinin kendi davranışlarından dolayı suçluluk duyması ve bu suçluluğun ortaya çıkmasını istememesidir. Bu psikolojik savunma mekanizması, sizde kusur bularak aldatmalarını mantıklı kılmalarına yardımcı olur. Bu, onların "Sorun ben değilim, sensin" deme biçimleridir.